Isma Ruiz, optimismo en el Córdoba CF: "Se puede mejorar todavía más"

El Córdoba CF encontró en Valladolid un ligero respiro en su accidentado arranque del curso 2025-2026 en Segunda División. El equipo de Iván Ania se llevó su primer punto al bolsillo frente a la escuadra pucelana, en el Estadio José Zorrilla (0-0), en un empate sin goles y mucha tensión en el que, entre otras figuras, resaltó la de Isma Ruiz, protagonista tanto en estos primeros compases de campeonato como en la cita frente a los blanquivioletas, en la que no se dejó nada: «Se puede mejorar todavía más. Se puede reforzar tanto defensiva como ofensivamente. Creo que hemos hecho un buen partido, hemos competido en todo momento. Hemos sufrido poco en las transiciones, ya que siempre nos buscaban a la espalda, tienen jugadores muy rápidos y es un equipo que viene de Primera División», afirmó tras el duelo.

Y en territorio blanquivioleta regresó el de Gójar a su hábitat natural, situado sobre la defensa y ocupando labores de pivote, en lugar de en posiciones algo más adelantadas como en los dos cruces anteriores: «Es mi posición natural, la del '6', como pivote. El míster me exige mucho defensivamente y así lo intento hacer. Ser duro defensivamente y el pulmón del equipo», reconoció. «Puedo jugar junto a Del Moral, cien por cien. Ya lo dijo el míster, somos totalmente compatibles, más en un doble pivote. Con él me llevo genial», apuntó más tarde, confirmando su sintonía con el toledano.

La polémica

Acabó su intervención analizando la acción del gol anulado de Jacobo González en la segunda mitad, que, de haber subido definitivamente al marcador, habría allanado el camino hacia la ansiada primera victoria de la temporada. La revisión del VAR, no obstante, decretó que el tanto no debía subir al marcador: «Es una decisión difícil, que es totalmente respetable. Nos explicaron del muslo y la mano, y ese jugador mete el gol, sí sería mano, y en esta jugada sigue la acción y hacemos gol…», apostilló.

