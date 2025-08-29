Iván Ania: "Tenemos que evolucionar y hacer cosas nuevas"

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, inició su comparecencia en la previa del encuentro frente al Valladolid recordando que “hemos tenido dos días para preparar el partido, porque tanto martes como miércoles los jugadores todavía estaban fatigados y cansados, y no hemos podido hacer casi nada”. Por lo tanto, el asturiano explicó que entre el jueves y el viernes preparó el encuentro contra el equipo blanquivioleta, “un rival complicado, porque aparte de de llevar dos victorias en dos partidos, es un rival recién descendido, con mucho potencial, un rival con unas características que, para el que no le haya visto, seguramente le vaya a sorprender”. Ania señaló que el Real Valladolid es un equipo “muy presionante, muy agresivo en la presión, con mucho juego por bandas, con laterales, con extremos, con una referencia clarísima como Latasa, que muchas veces lo utilizan como recurso, y un rival que te ahoga con esa presión tan alta”. El asturiano continuó detallando las virtudes de un Valladolid que “ muchas veces te da la la sensación de que no tienes manera de superar su presión. Por lo menos en los dos partidos que vi”, aunque admitió que “el Castellón le pudo haber hecho algún gol, pero cerraron bien su portería, se juntaron atrás en la segunda parte, y se llevaron una victoria, ¿no? Creo que es uno de los claros candidatos a estar en zonas altas y pelear por el ascenso”. Por lo tanto, para Iván Ania, el de este sábado será “un partido complicado, pero vamos con la ilusión y las ganas de de poder hacer un buen partido, competir y sobre todo traernos los tres puntos”.

Parte de bajas

Sobre los jugadores disponibles, el técnico del Córdoba CF informó de que “Dalisson todavía no va a llegar, es temprano. Y Rubén –Alves- tampoco va a estar disponible, aunque está entrenando ya casi con total normalidad, pero no está disponible, y tenemos a Diego Bri en esa duda, todavía no se encuentra bien, y bueno, pues ahora hablaré con los médicos para decidir si lo vamos a llevar convocado o es preferible que descanse y gane unos días para ver si pronto puede estar ya al cien por cien”.

Rubén Alves, primero izquierda, en el entrenamiento de este miércoles celebrado en la Ciudad Deportiva. / CCF

Aún escuece en la afición la derrota ante la UD Las Palmas, en el estreno ante El Arcángel, en un partido en el que el Córdoba CF no pareció tener respuestas. De hecho, Alberto del Moral avisó hace unos días de que los rivales plantean “cosas diferentes que penalizan un poco más “ al equipo blanquiverde, al que ya conocen de la pasada temporada. “Bueno, es cierto que el año pasado fuimos un equipo que creo que llamó un poco la atención por cómo jugábamos, y este año, pues la capacidad de análisis que tienen los rivales, igual que la tenemos nosotros con ellos, pues si no haces cosas nuevas, te conviertes, a lo mejor, en previsible”, reconoció Iván Ania. El técnico blanquiverde, en todo caso, refirió que “muchas veces, en los partidos hay tanta capacidad de análisis que los desatasca el talento individual de un jugador. Yo sé cómo va a jugar el Valladolid, yo sé lo que va a hacer el Valladolid, pero a lo mejor hay algún jugador que se va de su marca en un uno contra uno, y provoca un desajuste del rival, y ahí es donde pueden sorprender”, analizó el asturiano. Profundizando en su argumentario, Iván Ania admitió que “hay entrenadores que cada año van modificando cosas para esa situación de no ser previsible, y bueno, nosotros estamos en la búsqueda primero de encontrarnos a nosotros mismos, de ser capaces de progresar con el equipo, de evolucionarlo, y una vez que consigamos eso, pues intentaremos meter algunos matices o cosas nuevas. Pero creo que el otro día contra Las Palmas ellos fueron superiores, aunque luego visto en el vídeo me pareció un partido más igualado de lo que me pareció en el campo, y viendo las estadísticas estuvieron muy igualadas, salvo el resultado, que es lo importante, y el día de Gijón creo que hicimos muchísimas cosas bien como para ganar, y el Sporting sabía de sobra cómo íbamos a jugar”. Eso sí, el ovetense recordó que “si tiras tres tiros al palo, si tienes dos despistes defensivos, eso ya no es ser previsible o no ser previsible, estamos hablando de de otra cosa, pero es evidente que el equipo tiene que evolucionarse desde mi parte también, evolucionar y hacer cosas nuevas, pero sin volverse loco, a expensas de de lo que puedan pensar los otros o que nos puedan contrarrestar”.

Alberto del Moral-Isma Ruiz

También se le planteó en sala de prensa a Iván Ania uno de los debates de la semana tras la derrota ante la UD Las Palmas, el de la compatibilidad y actuación de Alberto del Moral e Isma Ruiz. “El año pasado ya jugaron, no mucho porque coincidieron poco en el en el campo”, comenzó Ania el comentario sobre ambos jugadores, de los que aseguró que “la mejor manera de combinarlos es con un doble pivote, porque Isma –Ruiz-, a pesar de que es un seis, no es un seis de guardar mucho la posición, tiene tanta energía que muchas veces se pierde a veces la posición”. Por su parte, “Alberto –del Moral- es un seis más posicional, más listo tácticamente, y luego, pues claro que pueden jugar juntos los dos”, aseveró el técnico blanquiverde. Ania amplió su explicación recordando que “el otro día decidimos ponerlos juntos porque, como te dije, teníamos un plan que era con cinco apretar a seis, más portero, y tener una superioridad de atrás de cuatro más Alberto. En esa situación, Manu Fuster se metía adentro, a veces hacían cuatro alturas que eran centrales, mediocentros, mediapuntas y delanteros, y si estabas en un cuatro para cuatro ibas a tener a mucha gente fuera de posición, que incluso hubo momentos en los que lo consiguieron”, analizó el asturiano, “de ahí que decidiéramos que se quedara posicional Alberto del Moral. En la segunda parte lo tuvimos que cambiar, porque íbamos perdiendo y decidimos igualarles con el riesgo que asumes de estar igualado en cuatro para cuatro atrás y de ahí vinieron dos goles”, lamentó el técnico del Córdoba CF, que insistió en que Alberto del Moral e Isma Ruiz “claro que son compatibles”, aunque “más en un doble pivote que en un uno dos, pero al final tú pones las piezas, pero las piezas se mueven, ¿no? Y está claro que son compatibles, y si esa era la pregunta o la respuesta que querías escuchar, son compatibles cien por cien”.

Alberto del Moral, a la derecha, junto a Carlos Isaac en el Castellón-Córdoba CF de la pasada temporada. / LOF / GABRIEL UTIEL

Posteriormente, Iván Ania quiso mandar un mensaje de tranquilidad, recordando que “es mi tercer año aquí y en ninguno de los tres empezamos con los resultados apetecibles. Hay que tener tranquilidad, tenemos muchos jugadores nuevos, hay que evolucionar al equipo, pero sobre todo no tener dudas de lo que se hace o de lo que se propone. ¿Por qué? Porque ya funcionó en Primera Federación, ya funcionó en Segunda División y va a volver a funcionar este año. Entonces, es darle tiempo al proyecto y lo mejor es atajar estas dos derrotas cuanto antes en Valladolid, pero que no nos podemos ahora volver locos porque queda muchísimo por delante y estoy seguro que va a ser un año exitoso”.

Otro aspecto sobre el que se le preguntó a Iván Ania fue sobre los cinco goles encajados en tan sólo dos partidos y si es algo individual o más bien colectivo o táctico. “Evidentemente, analizamos los goles”, aseguró, dando explicaciones de los recibidos en Gijón, “en dos saques de banda”, recordó, y los tres del lunes ante Las Palmas. “Es evidente que tenemos que cerrar la portería”, admitió el asturiano, “porque cuando cierras la portería, como mínimo vas a empatar y vas a estar muchísimo más cerca de poder ganar el partido”, que si se necesitan dos o más goles para ganarlo. “Es un debe que tenemos, que debemos empezar a dejar la portería a cero, y eso te va a dar muchísimas más opciones de poder ganar los partidos”.

También habló Iván Ania sobre el encuentro de este sábado, en el José Zorrilla. “Nos vamos a encontrar el mismo partido que le plantearon al Ceuta y el mismo que le plantearon al Castellón, que es una presión muy alta, una presión muy agresiva, en la que puedes generar una superioridad, pero muchas veces es difícil encontrarla por esa presión tan agresiva que te reduce mucho el tiempo de pensar y te reduce mucho el espacio que vas a tener para ejecutar. Entonces, creo que vamos a tener que pensar muy rápido, estar muy bien perfilados cuando recibamos el balón, no estar de espalda, cuantos más jugadores estemos de espalda, más vamos a favorecer su presión, jugar poco hacia atrás y mucho hacia adelante, porque los equipos que presionan hacia adelante, si juegas hacia atrás, les estás dando su vitamina, su energía. Entonces tendremos que tener muy en cuenta todas esas todas esas situaciones y tendremos que intentar que no se convierta el partido en un intercambio de golpes, porque ellos tienen jugadores de muchísima calidad, jugadores con muchísima velocidad, más luego tienen un recurso muy importante, que es que si tienen que jugar directo, Latasa es un jugador muy ganador respecto a la mayoría de centrales de la categoría, de la disputa y esa segunda jugada habrá que recogerla tanto la de cara como la de prolongación, porque va a ser muy importante en el partido”, avisó el asturiano.

Finalmente, Iván Ania habló del final de mercado, de Álex Sala y de cómo ve la plantilla, si se siente satisfecho con lo que tiene. “Hay que olvidarse de Álex Sala”, aseveró el técnico blanquiverde. “No lo vamos a tener ya y no creo que haya en el mercado jugadores parecidos a Álex Sala, no creo que los haya. Por lo menos que estén a nuestro a nuestro alcance, posiblemente los haya en Primera División, pero al alcance del Córdoba CF no creo. Entonces, sí vamos a estar pensando siempre en Álex Sala, Álex Sala, Álex Sala… ya es historia, lo hizo muy bien, dio un nivel altísimo, de ahí que pudiera ir ir traspasado, y ahora lo que tenemos que buscar es un sustituto que pueda suplir su baja, ¿no? Tenemos que buscar un jugador que sea capaz de dar el mismo nivel o mejor de lo que él lo hizo, a lo mejor con otras características, pero tendremos que adaptar el equipo a las características que tenemos en los mediocentros o interiores”.

Tras apelar a volver a ser fuerte como local, al técnico del Córdoba CF se le preguntó si el relevo de Sala había que buscarlo en el mercado o dentro de la plantilla. ”No sé, esa pregunta casi le corresponde más a la dirección deportiva, pero como dije el otro día en rueda de prensa post partido, estoy satisfecho con la plantilla que tengo y lo que tengo es que intentar sacarle rendimiento a los jugadores que tengo. Si va a venir alguien o no, no te puedo responder porque realmente no lo sé, y si viniera alguien tiene que ser alguien que mejore lo que tenemos”.

Sobre el once que alinee en Pucela, Iván Ania aseguró que si se hacen cambios “no va a ser por haber hecho un buen partido o un mal partido en la jornada pasada. Los cambios son pensando en qué le puede hacer más daño al Valladolid. Si hay cambios no va a ser… Yo no busco culpables, yo busco soluciones. No busco culpabilizar, no, ‘tú no estuviste bien, pues ya no juegas al día siguiente’, no, porque a lo mejor un jugador no estuvo bien, pero al día siguiente me interesa que juegue, porque le puede hacer daño al rival, O sea, que buscar soluciones, es el lema que tengo un poco en mi cabeza, busca soluciones y no busques

