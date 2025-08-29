¿Habrá revolución en el once del Córdoba CF ante el Valladolid?

El Córdoba CF ya ultima la preparación del encuentro que disputará este sábado a las 19.00 horas en el José Zorrilla ante el Real Valladolid. El líder será el oponente del conjunto blanquiverde. Tras lo visto en el duelo ante la UD Las Palmas podría haber algún cambio en el once inicial, o incluso varios, sobre todo si se tiene en cuenta que el técnico del equipo, Iván Ania, suele hacerlos cuando encaja alguna derrota. Al asturiano le gusta rotar a la plantilla y probar cosas nuevas cuando no le gusta lo que ve en el campo, más ahora, que cuenta con un plantel amplio, con los puestos duplicados en todas las posiciones. Hasta tiene triplicado el de delantero, como el propio Ania ha reconocido públicamente, pues suele jugar con un punta nato y cuenta con Guardiola, Obolskii y Adrián Fuentes. Ha jugado los minutos finales de los dos partidos de Liga con dos delanteros, algo poco habitual en él hasta esta temporada.

La defensa

En el centro de la defensa bien podría salir de inicio Xavi Sintes, un habitual en el once titular de la pasada temporada que en la actual no ha debutado. Ania ha utilizado esta temporada hasta ahora a Rubén Alves y a Álex Martín en su puesto. Alves fue baja por lesión ante Las Palmas. Aunque ha regresado a los entrenamientos, Ania sabe que corre el riesgo de que puedan volver sus molestias en cualquier momento. Su primer sustituto, Álex Martín, no tuvo su noche el pasado lunes, al igual que el resto del equipo. Por tanto, la opción de que Sintes salte al campo es factible.

Albarrán y Carlos Isaac serán las opciones para el lateral derecho, ya que cada uno ha sido titular en un partido. Vilarrasa parece un fijo en el lateral izquierdo por delante de Alcedo, pese a que el catalán todavía no se ha mostrado como el lateral fiable en defensa y ataque de Huesca, con el añadido de que fue Alcedo, precisamente, el único lateral zurdo que completó toda la pretemporada.

El centro del campo

El adiós de Álex Sala provocará más cambios en el centro del campo. Requena entró en el once ante Las Palmas en lugar del nuevo jugador del Lecce. Del Moral ocupó el lugar de Pedro Ortiz. Zidane, el sustituto de Requena en el minuto 71 contra Las Palmas, cuenta con opciones de saltar al campo por primera vez desde el inicio en la actual Liga.

La delantera

Nadie tiene la titularidad garantizada en la zona de arriba. Carracedo, por debajo del nivel de la pasada campaña, tampoco y, de hecho, las críticas al extremo derecho cordobesista se recrudecieron tras el encuentro contra los canarios. Diego Bri, sin minutos todavía en la Liga, podría sustituirle, o al menos entrar en la segunda parte. Kevin Medina se ha convertido en un revulsivo clásico en los cambios de la segunda parte. Jacobo y el extremo malagueño optarán a un lugar en el once en el costado zurdo del ataque blanvquiverde.

Adri Fuentes ha entrado en la terna de candidatos a ocupar la punta de ataque, más tras marcar el pasado lunes. Fuentes y Jacobo son los únicos jugadores que han logrado anotar más de un gol desde el inicio de la pretemporada, mientras que Sergi Guardiola, por debajo de su nivel esperado en estas dos jonadas, podría quedarse en esta ocasión en el banquillo.