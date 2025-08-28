Guillermo Almada: “El Córdoba CF tiene una propuesta valiente”

El entrenador del Real Valladolid, Guillermo Almada, compareció ante la prensa local a 48 horas del partido que su equipo disputará ante el Córdoba CF este sábado 30 de agosto a las 19.00 horas en el José Zorrilla.

El técnico uruguayo desveló que va “a repetir el equipo” que inició en los dos primeros encuentros. “Lo que me preocupa es que estemos activos, que disfrutemos del juego y que salgamos a por el partido. El Córdoba tiene muy buenos jugadores y ha hecho buenos partidos. Tiene jugadores muy desequilibrantes en el apartado ofensivo. Quizá no refleja su realidad con lo bueno que ha hecho en los partidos anteriores. Tiene una propuesta valiente. Seguramente nos genere muchísimas dificultades. Si queremos llevarnos el triunfo, deberemos tener la misma entrega que en los partidos anteriores”, explicó.

Las dos primeras jornadas han ayudado a que el Real Valladolid iniciara su camino, pero este debe continuar: “Soy optimista por naturaleza. Lo único que nos puede dejar conformes es ganar. Hemos encontrado una posición muy férrea de los rivales, pero los jugadores la han sorteado bien. Esto es muy largo, recién empieza y hay muchas cosas por mejorar. Tenemos que enfocarnos en el próximo rival porque lo más importante es lo que vendrá el sábado. Encontraremos dificultades por la paridad que hay”.

Un entrenamiento del Real Valladolid. / Real Valladolid

Un Valladolid en crecimiento

Por todo ello, el entrenador blanquivioleta aseguró que quieren “seguir creciendo en el juego”. “Hay cosas que debemos mejorar. Tenemos que estar preparados para lo que debamos utilizar para llevarnos el triunfo: posesiones más largas, buscar espacios… Apelamos mucho a la inteligencia de los futbolistas porque debemos estar reactivos con lo que necesitemos”, expresó.

Centrados en el presente, Almada comentó que la semana les dejó “muy buenas sensaciones por la disposición de los jugadores”. “Hicimos una buena semana de trabajo en la que apoyarse para tener buen rendimiento”, dijo.

Un duelo que será el segundo en Zorrilla, donde el Real Valladolid volverá a trabajar para intentar dar una alegría a los suyos: “El apoyo incondicional que hemos encontrado nos hace tener un compromiso mayor del que ya teníamos. Que disfruten cuando vengan”.

Nombres propios

Preguntado por la situación de algunos jugadores, Almada explicó que Marcos André y Nikitscher “están con tendinitis”. “Son lesiones con las que debemos tomar precauciones y no creo que estén el fin de semana”, apuntó. En cambio, quien sí estará disponible es Ponceau: “Va a estar en el plantel y será una buena opción para nosotros si le necesitamos en algún momento”.

En cuanto a las ausencias de Amallah y Javi Sánchez, el técnico comentó que ambas son “decisión del Club”. “En el caso de Amallah es decisión de él mismo. Nos dan por hecho que va a salir. Javi ha entrenado bien, pero tiene posibilidades de salir”, señaló.

Almada tendrá una pérdida “muy importante” para este encuentro, ya que no contará con la asistencia en el banquillo de Darwin Quintana, su segundo entrenador, quien fue expulsado en Castellón. “Son decisiones que tenemos que respetar”, dijo sobre ello.

La calidad de Juric

Por último, ensalzó la figura de Stanko Juric: “Es un jugador ejemplar en los entrenamientos con su entrega y disposición. Ha tenido un rendimiento muy elevado en el andamiaje colectivo. Pensamos que iba a ser un jugador importante desde que llegamos y él mostró disposición de quedarse. Todo lo que hablamos lo ha reafirmado en entrenamientos y partidos”.