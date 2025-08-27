El Valladolid, un líder con nuevos dueños y todavía en fase de construcción

El Córdoba CF va a cerrar el primer mes de competición en la Liga Hypermotion enfrentándose al Real Valladolid, otro conjunto complicado, de los llamados a luchar por el ascenso a Primera en el último tercio del campeonato. El partido comenzará el próximo sábado a las 19.00 horas en el José Zorrilla.

En la ciudad pucelana el equipo blanquiverde va a encontrarse al líder y a uno de los tres conjuntos, junto al Sporting y al Racing, que cuenta sus partidos por victorias a la conclusión de las dos primeras jornadas. El estreno lo saldó con una goleada por 3-0 ante el Ceuta, con goles de Amath (2) y de Chuki. La primera salida la solventó con un triunfo por 0-1 en Castalia. Latasa anotó el tanto que le dio los tres puntos en Castellón.

El Valladolid es un club que ha cambiado mucho su fisonomía desde su descenso a Segunda, el pasado mes de mayo, tanto que tiene nuevos dueños. El brasileño Ronaldo Nazario vendió el club hace tres meses a los empresarios mexicanos Gabriel Solares e Isaac Benzaquen, por lo que seinició una nueva etapa en esta histórica entidad.

Un grupo de aficionados animan al Real Valladolid. / Real Valladolid

Retraso en la entrada en el mercado de fichajes

El cambio de propiedad provocó que la entidad pucelana fuera la última en contratar a un entrenador, pues no anunció a su nuevo técnico, el uruguayo Guillermo Almada, hasta el pasado 8 de julio, cinco semanas antes de empezar la Liga.

También tardó en moverse en el mercado, pues hasta el 9 de julio no anunció su primera incorporación, el centrocampista Iván Alejo. Desde entonces han llegado cinco jugadores más. A Valladolid han llegado cuatro defensas (Tomeo, Trilli, Guille Bueno y el marroquí Jaouab) y un centrocampista más, el angoleño Ponceau.

También ha tardado en inscribir sus fichajes pues dio de alta al primero, Tomeo, cuatro días antes de debutar en la edición 2025-26 de la Liga Hypermotion. La última semana completa del mercado la ha empezado con varios refuerzos pendientes de cerrar.

Los refuerzos por llegar

El fichaje que tiene más encarrilado es el del mediocentro francés Lachuer, que va a llegar a Valladolid tras firmar una gran campaña en el Mirandés. También quiere fichar el Pucela a un extremo zurdo. Varias salidas de jugadores están pendientes de hacerse efectivas. Lachuer no estará, en principio, contra el Córdoba CF.

El Valladolid 2025-26 todavía se encuentra en una fase de construcción, pese a lo cual ya ha ganado sus dos primeros partidos y ha demostrado que cuenta con el nivel suficiente para pelear en la zona alta de la clasificación. La entidad cuenta a día de hoy con más de 22.000 socios y ha ganado sus dos primeros partidos de la temporada por primera vez en los últimos 13 años. Por tanto se trata de un club que ha dejado atrás muy pronto la negatividad por su descenso de la temporada pasada, pues ya mira con optimismo hacia el futuro.

