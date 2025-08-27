Del "me cago en todos los muertos de todos los catalanes" al "hala Madrid": fichajes que se cayeron por la redes sociales

Cada vez es más complicado encontrar salidas de tono entre los futbolistas. Entre el hermetismo de los clubes y la homogeneidad de las agencias de comunicación, los profesionales suelen cuidar todos los detalles que conciernen a su imagen en las redes sociales. Pero hay algo de lo que cuesta escapar, especialmente cuando se tiene notoriedad: la huella digital, el rastro que queda al usar Internet. En algunos casos, comentarios de la adolescencia o bromas sin tener incluso la mayoría de edad han dinamitado fichajes por clubes de primer nivel. Dos de los casos más sonados de los últimos tiempos están relacionados con jugadores que han pasado por el Córdoba CF. Uno de ellos además, ha sido en verano, con el salida frustrada de José Manuel Calderón al Nástic de Tarragona.

En la historia del fútbol ha habido muchos comentarios directos y ofensivos contra algún club o afición. Seguramente, uno de los más icónicos por lo que sucedió años después tuvo lugar en 1998. Luis Figo, uno de los mejores jugadores del Barça, no dudó en acordarse del eterno rival, el Real Madrid. "¡Blancos, llorones, felicitad a los campeones!", gritó en la Plaza Sant Jaume ante una marea culé.

Más adelante, en 2013, sucedió un caso parecido: Thibaut Courtois celebró la Copa conquistada con el Atlético de Madrid cantando "¡Salta, salta, salta pequeño canguro, y los madridistas que les den por el culo!". Ambos acabaron vistiendo la camiseta del Real Madrid pese a sus comentarios años atrás porque su condición de cracks mundiales también encontró el perdón de los aficionados, no solo del club.

El luso, en el año 2000, protagonizó uno de los fichajes más importantes de la historia del deporte rey. Florentino Pérez, que arrancaba su aventura como presidente blanco, pagó los 60 'kilos' de su cláusula para dinamitar el fútbol español. Desde entonces, el extremo fue considerado persona non grata en tierras blaugranas. El belga, por su parte, llegó al Santiago Bernabéu en 2018, y aunque lo hizo desde el Chelsea, los colchoneros no dudaron en catalogarlo inmediatamente de traidor. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si no hubiesen sido estrellas mundiales? ¿Habrían acabado vistiendo la camiseta del Madrid pese a sus ofensas anteriores? Otros casos sugieren pensar que no.

Calderón insulta al pueblo catalán

El más reciente es el de José Manuel Calderón. El lunes 12 de agosto de 2025, el Nàstic de Tarragona anunciaba al mediodía la llegada del lateral izquierdo. Horas después, tuvieron que revocar su decisión ante el aluvión de críticas que despertó su fichaje. ¿El motivo? Un episodio de catalanofobia protagonizado por el jugador andaluz hace un año.

A mediados de 2024, después de lograr el ascenso a LaLiga Hypermotion con el Córdoba tras derrotar al Barça Atlètic, lanzó un comentario tan inapropiado como inaceptable en un directo en las redes sociales dedicado a todos los catalanes: "Me cago en todos los muertos de todos los catalanes", expresó. El futbolista se disculpó al poco tiempo, pero la afición del Nàstic, indignada, no quería ver al defensa vestir su camiseta bajo ningún concepto y el club respondió.

🚨Aficionats del @NASTICTARRAGONA demanen fer fora al seu nou fitxatge, José Manuel Calderón, arran d'aquest vídeo:



😳"Me cago en los muertos de todos los catalanes"



Ho va dir sent jugador del Còrdova, després de guanyar al Barça Atlètic al 2023.#nastic #tarragona #futbolcat pic.twitter.com/jfdxEu4N9W — Guim Carricondo Esteve (@guimcarricondo_) August 12, 2025

"El club considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad que nos caracterizan", explicó el Nàstic en la nota en la que confirmaron que Calderón no formaría parte del equipo. Marc Casadó, actual jugador del Barça de Flick y capitán del filial cuando se enfrentó a Calderón, no dudó en aplaudir la decisión públicamente.

Sergi Guardiola se cierra la puerta del Barça

El lunes 28 de diciembre de 2015, el Barça anunció el fichaje de Sergi Guardiola para su filial, procedente del Alcorcón. El cuadro culé sabía que fichaba a un madridista confeso, pero la llegada del delantero al equipo dirigido en aquel entonces por Gerard López se cayó por unos tuits que intercambió en 2013 con un excompañero suyo en el Ontinyent, Ton Alcover, en los que insultaba a Cataluña y mostraba su madridismo.

El futbolista los borró de inmediato cuando la polémica saltó a escena, pero ya era demasiado tarde. Las redes sociales se inundaron de capturas con su tuit de hacía dos años: "Calvo, vas a sufrir mucho hoy. Puta Cataluña y siempre Hala Madrid. Aquí te dejo una fotito de tu primo". Un mensaje deficiente a nivel ortográfico y que le frustró aprovechar un tren que solo pasa una vez en la vida: el del Barcelona.

Uno de los tuits polémicos de Sergi Guardiola. / CÓRDOBA

Los servicios jurídicos del club trabajaron intensamente a última hora de la tarde, y después de que el delantero se hubiera fotografiado con el director de deportes profesionales del Barça, Albert Soler, rescindieron su contrato. Así lo comunicó oficialmente el Barça, explicando que su nueva incorporación había "publicado tuits ofensivos contra el barcelonismo y Cataluña".

Gaizka Campos y su tuit contra el Zaragoza con 16 años

Procedente del Celta B, el Zaragoza fichó a Gaizka Campos para reforzar la portería el 7 de julio de 2022. No obstante, el mismo día dejaría de formar parte del equipo aragonés al hacerse viral un tuit suyo de 2013, escrito cuando tenía 16 años.

Nueve años antes de llegar a la Romareda, viendo un partido del Athletic contra el club maño correspondiente a la jornada 36 de la liga 2012-13, y que certificó el descenso del Zaragoza a Segunda División, decidió publicar el siguiente tuit: "El asco que le tengo al Zaragoza... Y cómo me la ha subido este gooool".

📲 Un tuit de 2013 frustra el fichaje, ya anunciado, de Gaizka Campos por el Real Zaragoza



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/0C1leTLrwV — Directo Gol (@DirectoGol) July 6, 2022

"El Real Zaragoza ha tomado la difícil decisión de no fichar a Gaizka Campos. Esta resolución no ha sido sencilla, pero uno de los pilares fundamentales de esta institución es el respeto a nuestra historia y a nuestra afición. El club comprende que la publicación en redes sociales del guardameta en el año 2013 se trató de un error de adolescencia que no refleja la persona y profesional que es. Sin embargo, también entendemos que la presión que conlleva una circunstancia como ésta dificultaría mucho su desarrollo como futbolista dentro del club. A pesar de esta desafortunada situación, desde el Real Zaragoza queremos desear lo mejor a Gaizka en sus futuros retos profesionales", mencionó el club, que optó por no ficharlo.

Portazo a Elvis Coca por su tuits contra el Barça

El exadjunto de la dirección deportiva del Mirandés tenía que recalar en el Camp Nou como captador de talento para el filial, pero sus tuits a favor del Real Madrid y, en muchas ocasiones, en contra del Barça, le cerraron las puertas del club catalán. La directiva del Barça decidió descartar su nombre por su interacción en redes sociales años atrás.

Los informes que había sobre él eran buenos, pero mensajes como "Basta ya de tantas ayudas. Las que nos quita Rajoy se las dan al Barça. Lamentable" o "Dani Alves en 2010 dijo que era de cobardes hablar de los árbitros. Ahora no calla" bloquearon su llegada. Su incorporación era un asunto todavía por cerrarse, por lo que el club decidió dar por terminada cualquier negociación.

"Recibí una llamada de una persona importante del F.C. Barcelona que me comunicó que ya no estaban interesados en mí. Ya me han comunicado que no me ficharán por estos tuits", explicó. "Por lo que hice en el pasado pierdo la oportunidad de mi vida y se me han cerrado las puertas del Barça para siempre. Estoy arrepentido, ni me acordaba de esos tuits", añadió sobre los mensajes que borró en las redes sociales, publicados años antes.

El Deportivo perdonó a Julio Rey, pero no reculó en su decisión

El lunes 20 de julio de 2015, el Deportivo de la Coruña anunciaba el fichaje de Julio Rey, pero pocas horas después rescindió su contrato por "los desafortunados comentarios del jugador en su perfil personal de las redes sociales". Como en el resto de los casos, su huella digital le lastró deportivamente.

En 2012, cuando tenía 17 años, insultó al Deportivo y a su afición a través de redes sociales: "Puta Dépor y puta Riazor", publicó en su cuenta de Twitter -ahora X-. Al día siguiente, emitió un comunicado disculpándose con el equipo gallego y se excusó en la edad que tenía en aquel entonces. Pero no convenció al club.

El tuit de Julio Rey en contra del Dépor. / CÓRDOBA

Tino Fernández, presidente del Dépor, expresó que "el Real Club Deportivo entiende que un jugador merece vestir la camiseta blanquiazul si es un ejemplo de deportividad, respeto por los rivales, compromiso y sentimiento positivo hacia el Dépor, sus colores, su escudo y los valores que la institución representa" y se quedó sin jugar en Riazor.