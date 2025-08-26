Adrián Fuentes, goleador ante Las Palmas: "Todavía tenemos cosas por dar"

Entre la impotencia y el desazón. Así acudió Adrián Fuentes a la sala de prensa de El Arcángel tras el segundo revés de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que, al igual que el primero -el ocurrido en Gijón semana atrás-, volvió a dejar un buen puñado de lecturas por el camino. El rival esta vez fue un Las Palmas con el acierto por bandera. Hasta en tres ocasiones golpeó el cuadro canario, mientras que una, casi arañada por el ariete, fue el saldo para un bloque blanquiverde que ha comenzado la Liga con el pie izquierdo. «Estaba claro que el rival era bueno. Lo que más importa son las áreas. Ellos han llegado, han estado acertados; a nosotros nos ha costado más. La realidad es que se nos han escapado tres puntos por demérito nuestro y mérito de ellos. Esto es muy largo, todavía tenemos cosas por dar, todos. Estoy seguro de que vamos a trabajar para darle la vuelta lo antes posible», señaló tras el encuentro en El Arcángel.

Ambición para más

Y es que se apreció especialmente tocado el madrileño, al que todavía le quedó tiempo para confesar que el tanto, su primero dentro del fútbol profesional -y en su debut-, fue «especial». «Es un gol especial, es mi debut en el fútbol profesional en España. Siempre he tenido el sueño de poder llegar aquí, gracias al Córdoba CF ha sido posible. Es especial, pero con un sabor amargo por la derrota. Hay que seguir trabajando», indicó. «Tengo la misma confianza que la semana pasada. Estoy aquí para sumar y aportar todo lo posible al equipo», añadió seguidamente.

«Me fui de aquí con un gran recuerdo y hoy, cuando he estado presente, he vuelto a recordarlo. Más que suficiente para estar motivado cada día y cada partido», apostilló, aludiendo al comienzo de su segunda etapa en El Arcángel, que en su puesta de largo alojó a más de 16.400 fieles.

Suscríbete para seguir leyendo