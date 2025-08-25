Uno a uno
Suspenso generalizado en el Córdoba CF, del que sólo se salva Adri Fuentes
El flojo partido del conjunto blanquiverde ante la UD Las Palmas se refleja en las notas, en las que sólo se salva el autor del gol local
CARLOS MARÍN (4)
Pudo hacer más
En uno de los goles, al menos, pudo hacer más. Regular, nada más, con el balón al pie.
CARLOS ALBARRÁN (3)
Enfadado
Pareció enfadado durante todo el encuentro y sus malas formas pudieron costarle caras.
FRANCK FOMEYEM (4)
Se la jugó
Se jugó la roja con un manotazo. No pudo con Lukovic, que en una hora dio un recital.
ÁLEX MARTÍN (4)
Arrancada
Una arrancada en la segunda parte, su momento top. Defensivamente, muchas dudas.
IGNASI VILARRASA (3)
Flojo
Ni arriba, ni abajo. Ni defensivamente ayudó, ni ofensivamente marcó ninguna diferencia.
ALBERTO DEL MORAL (4)
Descolocado
Pareció descolocado, aunque pareció más un error de plan que algo individual.
ISMA RUIZ (3)
Desconocido
Posiblemente este se sitúe como uno de los tres peores partidos desde que es blanquiverde.
DANI REQUENA (4)
A menos
Comenzó dejando detalles de su calidad, pero fue apagándose paulatinamente hasta desaparecer.
CHRISTIAN CARRACEDO (4)
Poco
Algún centro, alguna conducción y medio regate. Demasiado poco para lo que necesitaba el equipo.
JACOBO GONZÁLEZ (3)
Nada
Un cabezazo, un disparo y pare usted de contar. Hombres como él deben dar un paso adelante.
SERGI GUARDIOLA (3)
Sin balón
Un disparo en los primeros minutos y pare usted de contar. Muy desasistido por sus compañeros.
KEVIN M. (4) ‘Revulsivito’.
ADRI FUENTES (5) Marcó.
THEO (4) No se notó.
OBOLSKII (-) Poco tiempo.
ISAAC (-) Poco tiempo.
