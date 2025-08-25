En Directo

Fútbol | 2ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Córdoba CF-Las Palmas

Los de Iván Ania buscan estrenarse con victoria en El Arcángel ante el recién descendido cuadro insular

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / Victor Castro Fernández

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF regresa al verde de El Arcángel este lunes 25 de agosto, a partir de las 21.30 horas. Fecha y franja horaria para el debut oficial de los de Iván Ania en su hogar, después de debutar con derrota hace apenas una semana en la visita al Sporting de Gijón en El Molinón, donde el premio fueron las sensaciones; pero no los puntos. Distinto es el caso ahora en clave blanquiverde, con su coliseo como escenario para la primera cita casera de esta temporada 2025-2026, que promete sensaciones fuertes. Ya no está Álex Sala, recientemente transpasado al Lecce, y el preparador asturiano igualmente aborda el cruce con un importante parte de bajas -ni Adilson, Dalisson, Rubén Alves...-, aunque los ánimos siguen al alza. Y enfrente, un histórico como la UD Las Palmas que aterriza en territorio cordobés dispuesto a sacar partido de su condición de recién descendido, por lo que la exigencia será máxima. Hay madera para un partidazo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents