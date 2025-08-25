En Directo
Fútbol | 2ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Las Palmas
Los de Iván Ania buscan estrenarse con victoria en El Arcángel ante el recién descendido cuadro insular
El Córdoba CF regresa al verde de El Arcángel este lunes 25 de agosto, a partir de las 21.30 horas. Fecha y franja horaria para el debut oficial de los de Iván Ania en su hogar, después de debutar con derrota hace apenas una semana en la visita al Sporting de Gijón en El Molinón, donde el premio fueron las sensaciones; pero no los puntos. Distinto es el caso ahora en clave blanquiverde, con su coliseo como escenario para la primera cita casera de esta temporada 2025-2026, que promete sensaciones fuertes. Ya no está Álex Sala, recientemente transpasado al Lecce, y el preparador asturiano igualmente aborda el cruce con un importante parte de bajas -ni Adilson, Dalisson, Rubén Alves...-, aunque los ánimos siguen al alza. Y enfrente, un histórico como la UD Las Palmas que aterriza en territorio cordobés dispuesto a sacar partido de su condición de recién descendido, por lo que la exigencia será máxima. Hay madera para un partidazo.
Once inicial de Las Palmas
Y por aquí el once de Las Palmas. Luis García apuesta por:
Dinko Horcas, Marvin, Mika Mármol, Clemente, Barcía, Recoba, Manu Fuster, Amatucci, Cedeño, Ale García y Lukovic.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos el once del Córdoba CF! Iván Ania sale en este primer choque en El Arcángel con:
Carlos Marín en portería, junto a Vilarrasa, Álex Martín, Fomeyem y Carlos Albarrán en defensa. En mediocampo salta Isma Ruiz en compañía de Alberto del Moral y Requena. Después, en el tridente, estarán Carracedo y Jacobo desde la bandas, junto a un Sergi Guardiola que partirá de inicio en punta.
La enfermería blanquiverde
Con un puñado de bajas en el esquema ha tenido que armar su propuesta Ania para esta segunda fecha del campeonato. Por lesión se la pierden Adilson, Dalisson y Rubén Alves. Tampoco está Álex Sala, traspasado al Lecce, mientras que Diego Bri, que era duda, ha acabado entrando en la convocatoria.
¡Ya estamos por aquí!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto de Diario Córdoba, en esta ocasión para contaros todo sobre el cruce que arranca a partir de las 21.30 horas entre el Córdoba CF y la UD Las Palmas en El Arcángel. Cita de alto voltaje para abrir el curso en casa para los de Iván Ania, que llegan con el objetivo de reponerse del mal trago de la pasada semana en Gijón con una victoria balsámica ante un recién descendido -y a priori aspirante al ascenso- como el conjunto grancanario. ¡Comenzamos!
