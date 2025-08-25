Sigue en directo el Córdoba CF-Las Palmas

Once inicial del Córdoba CF

¡Y ya tenemos el once del Córdoba CF! Iván Ania sale en este primer choque en El Arcángel con:

Carlos Marín en portería, junto a Vilarrasa, Álex Martín, Fomeyem y Carlos Albarrán en defensa. En mediocampo salta Isma Ruiz en compañía de Alberto del Moral y Requena. Después, en el tridente, estarán Carracedo y Jacobo desde la bandas, junto a un Sergi Guardiola que partirá de inicio en punta.