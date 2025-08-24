Córdoba CF-Las Palmas: Alejandro Ojaos Valera, el árbitro es un debutante en Segunda

El murciano de 32 años Alejandro Ojaos Valera será el colegiado del encuentro Córdoba CF-UD Las Palmas que tendrá lugar el próximo lunes a partir de las 21.30 horas. El encuentro corresponde a la segunda jornada de la Liga Hypermotion. Sergi López y Daniel Pescador serán sus asistentes. Oliver de la Fuente llevará el VAR e Iván Caparrós será el ayudante en el videoarbitraje. Víctor Manuel Broncano ejercerá de cuarto árbitro y Rafael Ramírez de informador oficial.

Su trayectoria

El colegiado murciano va a debutar en Segunda División A en este partido. Antes había dirigido partidos dos temporadas en la Segunda Federación (2021-2023) y otras tantas en Primera Federación (2023-2025).

Los precedentes

Los precedentes para el Córdoba CF son escasos, pues solo le ha dirigido dos partidos hasta hoy. El primero fue el 9 de enero del 2022 en la Segunda Federación en la victoria por 4-1 contra el Vélez. También le arbitró, ya en Primera Federación, el 12 de noviembre del 2023 en el choque Córdoba CF-Ceuta que los cordobesistas empataron a tres tantos. En el choque contra el conjunto ceutí se produjo una tangana que acabó con la expulsión de Calderón.

El murciano es también colegiado internacional de fútbol playa desde 2022. De hecho ha estado presente en abril de este año en Seychelles en la Copa Mundial de esta modalidad.