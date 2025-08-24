El Córdoba CF anuncia el traspaso de Álex Sala al Lecce de la Serie A

El Córdoba CF anunció este domingo el traspaso del centrocampista Álex Sala al Lecce de la Serie A italiana. El ya exjugador de la entidad blanquiverde llegó en la noche del viernes a la ciudad italiana y el sábado pasó el reconocimiento médico. El club italiano anunció en la tarde del viernes en sus redes sociales la llegada del jugador a la ciudad y su inminente reconocimiento médico, lo que generó malestar en el Córdoba CF, ya que en ese momento no había firmado contrato alguno. El anuncio oficial esperado se produjo este domingo, por lo que Álex Sala es jugador de la US Lecce a todos los efectos.

En su comunicado, el Córdoba CF anuncia que ambos clubes "han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Álex Sala. El centrocampista catalán, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026, cierra así su etapa en nuestra entidad tras dos temporadas vistiendo la blanquiverde. Desde el Córdoba CF queremos agradecer a Álex su compromiso y entrega durante su etapa en el club, así como su valiosa aportación para alcanzar los objetivos marcados. Le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva aventura deportiva".

Sala ya no entrenó en la mañana del viernes en Córdoba, pues estaba a la espera de que se cerrara la incorporación a su nuevo club. De esta forma ha cumplido con su deseo de jugar en la temporada 2025-26 en alguna de las primeras ligas del continente europeo.

La operación, según comentan agentes relacionados indirectamente con la negociación, ha sido más que interesante para el Córdoba CF desde el punto de vista económico, ya que entre fijos y variables, la entidad blanquiverde vería cómo el total del traspaso de jugador se acercaría o rebasaría, incluso, la cláusula de rescisión que tiene Álex Sala en su contrato con el Córdoba CF, que se fijó en el momento de su renovación en cinco millones de euros.

Un puesto cubierto

De esta manera, Álex Sala competiría la próxima temporada en la Serie A, mientras que el Córdoba CF tendría cubierta la posición por la llegada de Dani Requena, aunque no sería descartable que la entidad blanquiverde peinara el mercado en estos últimos días, dada la llegada de dinero del traspaso de Álex Sala y el margen de límite salarial que aún queda en el Córdoba CF, máxime con el traspaso del barcelonés. Así, club cordobés buscaría en el mercado un centrocampista más que completara el mediocampo, aunque sin ir a la desesperada, ni mucho menos, ya que la presencia del jugador cedido por el Villarreal da garantías de que el puesto esté cubierto. Además, todo señala a que las apetencias en la planta noble de El Arcángel se centran más en un hombre de ataque.