El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel enciende sus luces para la Liga 2025-26

El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel reabre sus puertas para acoger la campaña 2025-26, la segunda consecutiva del Córdoba CF en el fútbol profesional, la Liga en la que ha de confirmar esas expectativas que se orientan hacia un papel protagonista en Segunda División A una década después de que el conjunto blanquiverde jugara por última vez, hasta ahora, las eliminatorias de ascenso a Primera División. Precisamente, en aquel equipo militaba un tal Florin Andone, que saldría del club cordobesista aportando finalmente un montante cercano a los seis millones de euros. En torno a la mitad, al menos por ahora, aportará Álex Sala, que fue anunciado este domingo como nuevo jugador de la US Lecce, de la Serie A italiana, y que se convertirá en la primera baja en el encuentro para un Iván Ania que aseguró que tenía herramientas suficientes en su plantilla para relevar al de Viladecans que, finalmente, vio cumplido su sueño: jugar en la máxima categoría del fútbol profesional, auque para ello haya tenido que irse a Italia, en donde se verá las caras, entre otros, con Nico Paz, Álvaro Morata, Luka Modric, Lukaku o De Bruyne.

La UD Las Palmas, buenos recuerdos

A esa máxima categoría quiere regresar el adversario del Córdoba CF, que inicia la Liga ante un recién descendido y uno de los candidatos principales a ocupar las primeras posiciones de la tabla en esta temporada. La Unión Deportiva Las Palmas siempre traerá recuerdos y sensaciones más que agradables al seguir cordobesista, pero el equipo amarillo que llega a Córdoba será, en teoría, uno de los enemigos más potentes del conjunto blanquiverde en esta temporada, por más que iniciara la competición con un triste empate en el Gran Canaria (1-1) ante el recién ascendido Andorra.

Gol de Uli Dávila para certificar el ascenso a Primera División. / Francisco González

La UD Las Palmas llega al coliseo ribereño pendiente aún de varios movimientos en la plantilla, ya que debe deshacerse de jugadores que estuvieron en Primera y cuya ficha no puede soportar el club amarillo en su nueva realidad, pero mantiene hombres de nivel. Jonathan Viera, sin ir más lejos, podría entrar incluso en el once titular, así como Recobita, Jeremía Recoba, hijo del mítico Chino y cuya suplencia en la primera jornada liguera sorprendió a la hinchada canaria, que espera mucho del uruguayo.

El entrenador del equipo canario, Luis García, ya avisó en la previa que tanto las convocatorias como los equipos titulares no los confeccionará en función de nombres o fichas de cada uno de sus jugadores, lo cual no será nada fácil, teniendo en cuenta que tendrá, entre otros, a Jesé Rodríguez, que se quedó en la isla por una afección vírica, al igual que otros dos compañeros. Asimismo, Iván Gil también se quedó fuera de la expedición insular por un problema en su tobillo, producido durante el estreno liguero ante el Andorra.

Bajas en el Córdoba CF

Por su parte, el Córdoba CF llegará con varias bajas, además del adiós definitivo a Álex Sala. Rubén Alves volvió a sufrir problemas físicos en la primera parte en Gijón, en el estreno liguero ante el Sporting, por lo que no entrará en la convocatoria. Adilson Mendes continúa recuperándose de su lesión de cruzado, mientras que Dalison de Almeida tampoco estará en la lista por un problema físico del que ya se cumple un mes. Finalmente, la duda se centra en Diego Bri, que faltó a algunas de las últimas sesiones de entrenamiento por problemas de espalda, según informó su propio entrenador, reconvertido de una u otra manera en portavoz del club.

Álex Martín, Carracedo, Albarrán, Diego Bri y Requena, en un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. González

En todo caso, nada debe empañar el estreno en Liga de este Córdoba CF, que tendrá un coliseo ribereño que asemejará al lleno de reventón. El récord de 17.370 abonados firmados esta temporada ha de notarse en la grada del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, que tendrá algunos estrenos para la ocasión, mientras que otros se producirán en futuras jornadas. El coliseo ribereño debe mostrar nuevos banquillos, también se podrán ver los palcos de la grada de preferencia, que también se estrenarán oficialmente este lunes, así como gran parte de la nueva iluminación, además del anillo de luces led.

También hay que recordar que el sistema de riego y el propio césped de El Arcángel se estrenan también de manera oficial ante la UD Las Palmas y que en futuras semanas se podrán contemplar los dos nuevos videomarcadores, el cierre de la fachada exterior de preferencia y los accesos peatonales. Por lo pronto, esos 32 focos led le darán al coliseo ribereño un aspecto de estreno, el que cuadra para la ocasión. El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel enciende sus luces, comienza la Liga 2025-26.

ALINEACIONES PROBABLES Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Franck Fomeyem, Xavi Sintes, Ignasi Vilarrasa, Isma Ruiz, Pedro Ortiz, Dani Requena, Christian Carracedo, Jacobo González, Sergi Guardiola. UD Las Palmas: Dinko Horkas, Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Lorenzo Amatucci, Loiodice, Manu Fuster, Jonathan Viera o Jeremía Recoba, Cristian Gutiérrez, Ale García. Árbitro: Ojaos Valera (C. Murciano). Hora: 21.30 h. (LaLiga TV Hypermotion, Canal Sur). Campo: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Suscríbete para seguir leyendo