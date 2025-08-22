El Córdoba CF anuncia el traspaso de Álex Sala al Lecce

El Córdoba CF anunció este domingo el fichaje del centrocampista Álex Sala por la US Lecce, de la Serie A italiana. El ya exjugador del Córdoba CF llegó este fin de semanaa la ciudad italiana para pasar reconocimiento médico, anuncio por parte italiana que produjo el lógico malestar en la entidad blanquiverde. Ahora, resueltos ya los últimos flecos y superado ese último malentendido, el anuncio oficial por parte del Córdoba CF se produjo a horas de que se juegue el segundo partido de Liga entre los blanquiverdes y la UD Las Palmas.

En su comunicado, el Córdoba CF anuncia que ambos clubes "han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Álex Sala. El centrocampista catalán, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026, cierra así su etapa en nuestra entidad tras dos temporadas vistiendo la blanquiverde. Desde el Córdoba CF queremos agradecer a Álex su compromiso y entrega durante su etapa en el club, así como su valiosa aportación para alcanzar los objetivos marcados. Le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva aventura deportiva".

Sala ya no entrenó en la mañana del pasado viernes con el Córdoba CF, pues estaba a la espera de que se cerrara la incorporación a su nuevo club. De esta forma ha cumplido con su deseo de jugar en la temporada 25-26 en alguna de las primeras ligas del continente europeo.

La operación, según comentan agentes relacionados indirectamente con la negociación, ha sido más que interesante para el Córdoba CF desde el punto de vista económico, ya que entre fijos y variables, la entidad blanquiverde vería cómo el total del traspaso de jugador se acercaría o rebasaría, incluso, la cláusula de rescisión que tiene Álex Sala en su contrato con el Córdoba CF.

Un puesto cubierto

De esta manera, Álex Sala competiría la próxima temporada en la Serie A, mientras que el Córdoba CF tendría cubierta la posición por la llegada de Dani Requena, aunque no sería descartable que la entidad blanquiverde peinara el mercado en estos últimos días, dada la llegada de dinero del traspaso de Álex Sala y el margen de límite salarial que aún queda en el Córdoba CF, máxime con el traspaso del barcelonés. Así, se buscaría en el mercado un centrocampista más que completara el mediocampo, aunque sin ir a la desesperada, ni mucho menos, ya que la presencia del jugador cedido por el Villarreal da garantías de que el puesto esté cubierto. Además, todo señala a que las apetencias en la planta noble de El Arcángel se centran más en un hombre de ataque.

