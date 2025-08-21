Jacobo abre su cuenta goleadora 49 días antes que en la temporada pasada

El Córdoba CF marcó su primer gol de la temporada en El Molinón gracias al atacante madrileño Jacobo González. Desde su banda firmó un partido completo que tuvo su colofón en el tanto que logró en el minuto 18. El bloque blanquiverde acabó cayendo por 2-1 en un partido que perdió por sus fallos en defensa, los tres balones que mandó a los palos y las dos decisiones arbitrales en las áreas que le perjudicaron.

Jacobo González Rodríguez marcó el único tanto del conjunto cordobesista en el minuto 18. El extremo encaró dentro del área a su defensor y supo disparar con tanta fuerza que el guardameta local, Rubén Yáñez, pudo tocar el balón pero no detenerlo, por lo que se introdujo en la portería.

El tanto supuso el 0-1 en el partido. Posteriormente llegaría la remontada local con los goles de Gelabert (30’) y de Dubasin (69’), ambos precedidos por fallos de concentración de la defensa cordobesista en sendos saques de banda.

Un jugador que llegó procedente del Alcorcón

Jacobo es un jugador que llegó a la entidad cordobesa hace un año procedente del Alcorcón de Segunda División. Pronto se ganó la confianza del técnico, Iván Ania, pues ya en el partido de la primera jornada, perdido por el Córdoba en el campo del Mirandés (1-0), se mantuvo en el campo a lo largo de los 90 minutos. Su estilo de juego eminentemente ofensivo era del gusto del cuerpo técnico.

Su primer gol no llegó hasta la 8ª jornada, en concreto el 6 de octubre en la visita a Albacete del bloque cordobés. Corría el minuto 80 y ganaban los locales por 1-0. Jacobo se inventó entonces un demoledor disparo desde fuera del área con su pie derecho que se introdujo en la portería rival junto al palo derecho. Gracias a ese tanto, el Córdoba CF logró el primer punto de la temporada como visitante, ya que había caído en los anteriores partidos jugados lejos de El Arcángel frente al Mirandés (1-0), Elche (3-1) y Huesca (4-1)

Precisamente al conjunto albaceteño fue al único al que le marcó en los dos partidos, pues volvió a anotar en el duelo de El Arcángel, precisamente en el choque que cerró la temporada, en mayo, en la 42ª jornada. Jacobo logró de penalti el único tanto cordobés en un encuentro que concluyó con un empate a uno.

Jacobo pelea por el balón en un remate de cabeza. / Aurelio Florez

Su primer tanto en El Arcángel

Su segundo tanto y primero en El Arcángel llegó en la 15ª jornada. Aquel gol le dio un punto a su equipo ante el Zaragoza, pues cuando marcó ese tanto dentro del área perdían los cordobesistas por 1-2. Ese gol en el minuto 58 cerró el marcador de un partido que finalizó con un empate a dos.

Jacobo vivió su mejor momento de la pasada temporada en el mes de febrero, pues logró tres goles en dos partidos en apenas una semana. El madrileño firmó dos en la victoria por 2-3 ante el Tenerife del 15 de febrero y uno en el triunfo por 0-1 en el campo del Racing de Ferrol, siete días más tarde.

El madrileño acabó la campaña 24-25 marcándole dos goles al Tenerife y al Albacete y uno al Zaragoza, Levante, Racing de Ferrol, Málaga y Cádiz. El Córdoba CF sumó puntos en los ocho partidos en los que marcó Jacobo, saldados con 4 victorias ante el Tenerife (2-3), Racing de Ferrol (0-1), Málaga (0-1) y Cádiz (4-2) y 4 empates, obtenidos con sendas igualadas a un tanto en los dos choques frente al Albacete, y en dos partidos que finalizaron con 2-2, en El Arcángel contra el Zaragoza y en el campo del Levante. La racha se le acabó a Jacobo con el gol de Gijón, pues su tanto no le sirvió al Córdoba CF para puntuar al perder por 2-1.

Un jugador con gol

Jacobo es un jugador siempre peligroso, por los centros que lleva a cabo por la banda izquierda y sus acercamientos a la frontal del área para buscar un disparo. Tras lo visto en Gijón, todo parece indicar que la afición cordobesa va a celebrar más goles del madrileño que en la pasada temporada. La cifra de goles de la pasada campaña bien podría superarla.

Suscríbete para seguir leyendo