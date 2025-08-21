El Córdoba CF realiza su tradicional homenaje floral a San Rafael

El Córdoba CF cumplió en la mañana de este jueves con una de las tradiciones de cada año en el inicio de la temporada. La plantilla y el cuerpo técnico blanquiverde, con el técnico, Iván Ania, y el CEO, Antonio Fernández Monterrubio, a la cabeza, se desplazó hacia la Iglesia del Juramento de San Rafael para presentar sus respetos al Custodio de la ciudad, al igual que para manifestar sus deseos y peticiones de cara a una campaña que espera sea exitosa en todos los ámbitos.

El acto litúrgico contó también con la asistencia del canónigo arcediano-ecónomo de El Cabildo de La Catedral, consiliario de la Hermandad de San Rafael y rector de la Iglesia del Juramento de San Rafael, Fernando Cruz-Conde, y de diversos cargos de la Hermandad de San Rafael, entre ellos el diputado mayor de Gobierno, Gregorio del Rey, el vicehermano mayor y secretario, Alfonso Baena, la diputada de Cultos, Carmen de Luque, y la vocal de Juventud, Aurora Bernete.

Durante el acto, los capitanes de la plantilla blanquiverde Carlos Albarrán y Carlos Marín depositaron ramos de flores en el altar mayor para pedirle a San Rafael que les proporcione suerte a lo largo de la campaña.

Carlos Marín y Carlos Albarrán depositan un ramo de flores frente a la estatua de San Rafael. / Víctor Castro

Fernando Cruz-Conde

Cruz-Conde agradeció a los componentes de la plantilla “el esfuerzo que le ponen cada día para ganar, además de desearles suerte y protección “en los viajes, con las lesiones y en esos balones que van a los palos y que por unos centímetros pueden entrar o no”.

También recordó Cruz-Conde que el Córdoba CF “le hace mucho bien a la ciudad, pues os sigue con entusiasmo, ya que hay una alegría inmensa en ella tras cada victoria”. Igualmente resaltó lo importante que es para la economía de la ciudad por el gasto que tienen todos los aficionados que vienen de fuera de la ciudad a ver los partidos.

Christian Carracedo

A la conclusión del acto habló Christian Carracedo en representación de la plantilla. El catalán resaltó que le han pedido a San Rafael, “como ha dicho el padre, que sobre todo nos proteja en los viajes y las lesiones y, bueno, que nos ayude a dar lo mejor de nosotros y a conseguir los objetivos que que se marquen en la temporada”.

El Córdoba CF seguirá ahora preparando el estreno en la Liga como local, previsto para el próximo lunes 25 de agosto en El Arcángel. Las Palmas será su rival en un encuentro que tendrá lugar a partir de las 21.30 horas.

A Carracedo le parece muy bien que se sigan teniendo este tipo de gestos cada año, porque “creo que el club está creciendo en muchos sentidos, no solo en lo deportivo, y esta es una de las cosas que nos hace grandes, el hacer partícipe a la ciudad con estos gestos. Particularmente, soy una persona muy muy creyente y a mí estas cosas, pues me gustan y, bueno, que mi equipo lo haga aquí, en nuestra ciudad, lo digo así porque me siento me siento cordobés, creo que es algo superbonito, para el club, la ciudad y para todos los aficionados que tienen esta devoción”.