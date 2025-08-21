Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF ilumina su nuevo letrero en El Arcángel
La instalación ya está completa antes del estreno en casa de la temporada 2025-26, el lunes, ante la UD Las Palmas
El Córdoba CF anunció este jueves, a través de sus redes sociales, la instalación completa del nuevo letrero instalado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, del que tan sólo restaba la iluminación, que ya es visible y que se estrenará en partido oficial en la primera jornada de Liga en casa de la temporada 2025-26, que se disputará el próximo lunes (21.30 horas), frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
La intervención para la instalación del nuevo letrero comenzó el pasado 2 de junio, apenas unas horas después de que los de Iván Ania cerrasen su temporada regular en LaLiga Hypermotion con un empate ante el Albacete (1-1). Desde el día siguiente, los trabajos se centraron en la colocación del nuevo letrero, que desde hace semanas reza el nombre comercial del recinto, 'Bahrain Victorious Nuevo Arcángel', junto al escudo de la entidad.
Tan sólo restaba la iluminación del letrero para que quedara completada la instalación, algo que se ha producido este jueves.
