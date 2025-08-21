Carracedo: “No vamos a negar que cometimos errores, pero creo que nos penalizaron demasiado”

Christian Carracedo analizó lo ocurrido en el encuentro entre el Córdoba CF y el Sporting de Gijón a la conclusión de la ofrenda floral realizada a San Rafael. El atacante catalán todavía recuerda los tres balones a los palos que mandó su equipo a lo largo del encuentro. Así señaló que “ya sabemos cómo es el fútbol. Un día estará de cara la suerte, otro día será cruz. Lo importante es que creo que el equipo dio una muy buena imagen en Gijón. Es normal, que tras la primera jornada haya que corregir errores, pero creo que el equipo fue superior al Sporting. Estuvimos más cerca de ganar que de perder que al final fue el resultado que se tuvo”.

El bloque blanquiverde tuvo la posesión del balón durante el 65% del partido, dispuso de más ocasiones y se adelantó en el marcador. Dos fallos defensivos tras sendos saques de banda y las decisiones arbitrales acabaron condenando a la derrota al equipo que dirige Iván Ania. Carracedo asegura que tras analizar el partido “viendo el partido que hicimos, creo que fue un partido muy completo. Es verdad y no vamos a negar que tuvimos errores, pero creo que nos penalizaron demasiado esos errores y, como he dicho antes, la lectura creo que es muy positiva y es el camino a seguir corrigiendo esos tres cuatro detalles”.

Carracedo, entre Isma Ruiz, a la izquierda, y Rubén Alves y Sergi Guardiola, a la derecha, en la ofrenda floral a San Rafael. / CCF

La plantilla y el cuerpo técnico ya se encuentra preparando el estreno en la Liga como local, previsto para el próximo lunes 18 de agosto a las 21.30 horas con Las Palmas como rival. Carracedo, tras analizar lo sucedido en Gijón, considera que ahora “lo más bonito es que volvemos a jugar con nuestra gente, en nuestro campo, en nuestro estadio, y creo que va a haber un ambiente muy bueno como el que hay siempre. Tenemos que hacernos fuerte en casa para conseguir los objetivos que nos marquemos”.

Alves entrena al margen de sus compañeros tras su lesión en Gijón

De esta forma concluyó una mañana que arrancó con el segundo entrenamiento de la semana, celebrado en la Ciudad Deportiva. La sesión no contó con la asistencia de Adilson, lesionado de larga duración, y del central Rubén Alves, convaleciente de los problemas físicos que le obligaron a abandonar en el descanso el encuentro del pasado domingo en El Molinón. Alves hizo un trabajo específico, con el objetivo de que puede ser alineado el próximo lunes en el choque contra Las Palmas. Mientras, Dalisson sí estuvo en la sesión pero entrenando por su cuenta.