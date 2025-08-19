Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF piensa en la UD Las Palmas a partir del jueves
La plantilla blanquiverde descansa este miércoles y el partido en Andorra se disputará en domingo, a las 14.00 horas
El Córdoba CF regresó de Gijón la misma noche del lunes y aterrizó en Córdoba pasadas las 00.00 horas, con lo que el ahorro de energías por parte de la plantilla blanquiverde fue total. El vuelo chárter contribuyó al ahorro de tiempo y esfuerzo, aunque bien es cierto que no se reflejó en el resultado cosechado en El Molinón, ante el Sporting.
Tras la llegada, la plantilla cordobesista realizó en la Ciudad Deportiva una sesión de recuperación a las órdenes de Iván Ania, que señaló este miércoles como jornada de descanso, por lo que a partir del jueves ya se centrará todo el trabajo en ver la manera de ganar a la UD Las Palmas, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el próximo lunes, a las 21.30 horas. Los jugadores están citados el jueves a las 9.30 horas en la Ciudad Deportiva, mismo lugar y hora en los que se celebrarán los entrenamientos del viernes y del sábado, mientras que el del domingo se realizará en El Arcángel. La mirada a la enfermería habrá que echarla tanto para Dalison de Almeida como para Rubén Alves, que tuvo que retirarse en el descanso del encuentro en Gijón, aquejado de molestias musculares.
Por otra parte, LaLiga informó del horario y fecha del encuentro de la quinta jornada de Liga, en la que el Córdoba CF visitará al Andorra. El Córdoba CF visitará el Nou Estadi Encamp el domingo, 14 de septiembre, en donde a las 14.00 horas jugará contra el conjunto andorrano, que regresó este verano a Segunda División A, por lo que el conjunto blanquiverde volverá al Principado cuatro décadas después de la última -y primera- ocasión en la que lo hizo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- El Plan Asfalto, que actuará en 53 calles hasta octubre, empieza en La Victoria
- Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor
- Dubasin adelanta al Sporting en El Molinón