En Directo
Fútbol | 1ª jornada de Liga en Segunda División
Los errores defensivos condenan al Córdoba CF ante el Sporting
Los de Iván Ania no logran sumar en su primer partido de la temporada
El Córdoba CF no logró sumar en su visita a El Molinón y cayó frente al Sporting de Gijón. Los blanquiverdes se adelantaron en la primera mitad gracias a un gol de Jacobo González, pero los locales igualaron el marcador poco después con un tanto de Gelabert. Tras el paso por vestuarios, el equipo de Iván Ania dispuso de varias ocasiones para recuperar la ventaja, pero los errores defensivos terminaron por condenarlos, permitiendo que Dubasin anotara el segundo gol para los asturianos. Un estreno amargo para los cordobesistas en su primer enfrentamiento de la temporada.
Final del choque (2-1)
¡Final en El Molinón! No pudo sumar el Córdoba CF en tierras asturianas. Los blanquiverdes consiguieron adelantarse en el marcador con el gol de Jacobo González durante la primera mitad, pero los locales empataron con el tanto de Gelabert. Tras el descanso, los de Iván Ania tuvieron varias ocasiones para volver a adelantarse, pero los errores defensivos condenaron a los cordobesistas con el segundo de Dubasin. Estreno amargo ante el Sporting de Gijón.
Lo intenta Albarrán
98'. Y otro palo del Córdoba CF. Esta vez fue Albarrán.
Descuento
90'. Ocho minutos de añadido para que finalice el choque.
Busca la reacción el Córdoba CF
87'. También introduce tres cambios Ania. Se marchan Isma Ruiz, Carlos Isaac y Vilarrasa, entran Obolskii, Albarran y Alcedo.
Doble cambio local
Cambios en el Sporting. Salen Gelabert y Juan Otero, entran Curbelo y Caicedo.
Insiste Guardiola (2-1)
80'. A la madera el cabeceo de Sergi Guardiola. Estaba adelantado el balear.
Entra Kevin Medina
76'. Mueve el banquillo Iván Ania. Se marcha Pedro Ortiz y entra Kevin Medina.
El Sporting busca el tercero
73'. Vuelve a salvar Carlos Marín, que evita el tercero de la mano de Gaspar.
Lo intenta el Córdoba
72' Casi hace el empate Guardiola, pero no llega bien el envío de Pedro Ortiz. También la tuvo Vilarrasa en el rechace.
Se adelanta el Sporting (2-1)
70'. Gol del Sporting
Se adelanta el conjunto local con el tanto de Dubasin, tras aprovechar un nuevo error defensivo blanquiverde.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Córdoba, en aviso rojo por calor tras alcanzar Montoro el récord nacional: esta fue la máxima
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza 'rápido
- El Infoca da por controlado el incendio forestal de Villanueva del Rey tras más de 24 horas
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor