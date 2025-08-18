Los errores defensivos condenan al Córdoba CF ante el Sporting

El Córdoba CF no logró sumar en su visita a El Molinón y cayó frente al Sporting de Gijón. Los blanquiverdes se adelantaron en la primera mitad gracias a un gol de Jacobo González, pero los locales igualaron el marcador poco después con un tanto de Gelabert. Tras el paso por vestuarios, el equipo de Iván Ania dispuso de varias ocasiones para recuperar la ventaja, pero los errores defensivos terminaron por condenarlos, permitiendo que Dubasin anotara el segundo gol para los asturianos. Un estreno amargo para los cordobesistas en su primer enfrentamiento de la temporada.

Lo intenta Albarrán 98'. Y otro palo del Córdoba CF. Esta vez fue Albarrán.

Descuento 90'. Ocho minutos de añadido para que finalice el choque.

Busca la reacción el Córdoba CF 87'. También introduce tres cambios Ania. Se marchan Isma Ruiz, Carlos Isaac y Vilarrasa, entran Obolskii, Albarran y Alcedo.

Doble cambio local Cambios en el Sporting. Salen Gelabert y Juan Otero, entran Curbelo y Caicedo.

Insiste Guardiola (2-1) 80'. A la madera el cabeceo de Sergi Guardiola. Estaba adelantado el balear.

Entra Kevin Medina 76'. Mueve el banquillo Iván Ania. Se marcha Pedro Ortiz y entra Kevin Medina.

El Sporting busca el tercero 73'. Vuelve a salvar Carlos Marín, que evita el tercero de la mano de Gaspar.

Lo intenta el Córdoba 72' Casi hace el empate Guardiola, pero no llega bien el envío de Pedro Ortiz. También la tuvo Vilarrasa en el rechace.