Los errores defensivos condenan al Córdoba CF ante el Sporting

Los de Iván Ania no logran sumar en su primer partido de la temporada

Isma Ruiz conduce el balón en una acción del encuentro entre el Sporting-Córdoba CF. / LOF

María Canales

El Córdoba CF no logró sumar en su visita a El Molinón y cayó frente al Sporting de Gijón. Los blanquiverdes se adelantaron en la primera mitad gracias a un gol de Jacobo González, pero los locales igualaron el marcador poco después con un tanto de Gelabert. Tras el paso por vestuarios, el equipo de Iván Ania dispuso de varias ocasiones para recuperar la ventaja, pero los errores defensivos terminaron por condenarlos, permitiendo que Dubasin anotara el segundo gol para los asturianos. Un estreno amargo para los cordobesistas en su primer enfrentamiento de la temporada.

