Iván Ania, tras la derrota ante el Sporting: "Creo que hicimos lo suficiente como para ganar el partido"

El Córdoba CF salió de El Molinón con las manos vacías. Con buen pie empezaron los de Iván Ania que consiguieron abrir el marcador con un gol de Jacobo González, aunque la alegría se desvaneció pronto cuando Gelabert volvió a igualar la contienda. La sentencia llegó en la segunda mitad con el tanto de Dubasin, dejando un estreno fuera de casa marcado por los errores y las oportunidades desperdiciadas. Y ante todo, el entrenador blanquiverde destacó el dominio de los suyos, pese a las desconexiones y el mal bagaje final (2-1). «Creo que generamos una superioridad clara. Creo que tuvimos un inicio de juego bastante bueno, no tuvimos muchas pérdidas. Llegamos mucho, tiramos 15 tiros, de ellos cinco a puerta, tres palos. Creo que hicimos lo suficiente como para ganar el partido, pero la suerte no nos sonrió y nos llevamos una derrota», expresó el asturiano tras el amargo debut.

Superioridad sin concretar

«Creo que fuimos mejores. Fuimos superiores en el juego, en las estadísticas. Solo nos faltó ser superiores en el resultado. Creo que competimos bien», continuó el técnico, afirmando que «tuvimos llegadas, tuvimos el gol, tuvimos un tiro de Sergi, tuvimos un tiro al palo y cuando mejor estábamos, en un despiste, en una acción que viene precedida de un balón de Carlos a Salas, sale de banda y sacan rápido y nos comemos el saque de banda rápido. Y los dos goles vienen precedidos de dos saques de banda. Errores que no podemos cometer».

Y es que el resultado, según Ania, estuvo principalmente condicionado por las desconexiones defensivas: «Tenemos que fijar las marcas en el área, más rápido, con más concentración. Se nos ha ido el partido por dos despistes en dos saques de banda. En lo que fue el desarrollo del juego, estoy contento porque creo que generamos, que llegamos, tuvimos tres tiros al palo. Les metimos atrás, les embotellamos. En el desarrollo del partido fuimos superiores y es una pena que el resultado no sea favorable porque creo que hicimos méritos para ello», aseguró.

También repasó el ovetense la polémica acción del penalti que, finalmente, no fue señalado tras el derribo de Vilarrasa en área local durante la primera mitad, además de la posible mano tras el descanso. «Es un agarrón. Para mí es claro y por lo tanto sería penalti. El otro pita el penalti y hay un golpeo del balón en la mano. Luego deciden que no. Ante eso no podemos hacer nada y creo que esa jugada del penalti, más luego todo lo que pasó al lado del banquillo, nos sacó un poco del partido que hasta ese momento estábamos bien y fue lo que precedió al gol», indicó.

«Fuimos incapaces y hoy no tuvimos esa suerte que a veces que pegan en el palo y entran, pues hoy pegaron en el palo y salieron. Pero creo que hicimos muchas cosas bien y la pena es que no nos llevamos un resultado positivo», insistió.

Rubén Alves, lesionado

Por último, aclaró la situación de Rubén Alves, que se marchó en el descanso lesionado. «En la primera parte me dijo que estaba notando algo e intentamos aguantar para no fastidiar una ventana, pero no estaba cómodo y decidimos cambiar», confirmó.