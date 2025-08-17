Actualidad blanquiverde
Sporting-Córdoba CF: Álvaro Moreno, el árbitro del partido, con unos precedentes aciagos para el equipo blanquiverde
El conjunto cordobesista solo ha ganado en uno de sus once partidos con este colegiado y no ha marcado ningún tanto en sus tres partidos en Segunda como visitante
El granadino de 34 años Álvaro Moreno Aragón será el colegiado del encuentro Sporting-Córdoba CF que tendrá lugar el próximo lunes a partir de las 19.00 horas. El encuentro corresponderá a la primera jornada de la Liga Hypermotion. Rodrigo Blázquez y Álvaro González serán sus asistentes. David Gálvez llevará el VAR y Manuel Ángel Pérez será el ayudante en el videoarbirraje.
Su trayectoria
El colegiado andaluz adscrito al Colegio Madrileño lleva dirigiendo en Segunda A desde la temporada 17-18, por lo que va a iniciar la novena temporada en la categoría. Ha dirigido un total de 167 partidos en la segunda división nacional, con una media por choque de 5,02 tarjetas amarillas y 0,42 rojas. Los equipos locales han ganado en 82 ocasiones, han empatado en 42 y han perdido en 43.
Los precedentes
Los precedentes para el Córdoba CF no pueden ser peores, ya que ha sumado una victoria, un empate y nueve derrotas en los encuentros que le ha dirigido este colegiado en las temporadas 17-18, 18-19 y 24-25.
El único triunfo llegó por 1-0 en la campaña 18-19 contra el Almería. En la pasada campaña, en la Liga, pasó tres veces por El Arcángel con un saldo de un empate ante el Zaragoza (2-2) y dos derrotas contra el Almería (0-3) y el Elche (1-2). También fue el colegiado del partido Olot-Córdoba CF de Copa del Rey, en el que los blanquiverdes empataron a un tanto y cayeron en los penaltis. Además, el Córdoba CF ha perdido los tres partidos que como visitante ha jugado en Segunda con el granadino, en la campaña 17-18 (2-0 en Oviedo) y en la 18-19 (3-0 en Albacete y 1-0 en Las Palmas), por lo que no sabe ni siquiera marcó en ninguno de estos tres partidos.
El balance de Álvaro Moreno con el Sporting es muy diferente, ya que en sus 15 partidos, el resumen de resultados ha sido de seis victorias gijonesas, tres empates y seis derrotas.
