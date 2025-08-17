Horario y donde ver por televisión el Sporting-Córdoba CF de la primera jornada de la Liga Hypermotion

El Córdoba CF disputará este lunes, 18 de agosto a las 19.00 horas su primer encuentro de la temporada en la Liga Hypermotion de fútbol. La cita tendrá lugar ante el Sporting de Gijón en El Molinón. El bloque blanquiverde intentará dar la sorpresa en un campo que tradicionalmente se le ha dado mal, ya que solo ha ganado en uno de los quince encuentros disputados allí.

El partido le llega a los cordobesistas tras una pretemporada en la que ha sumado una victoria, un empate y cuatro derrotas. La falta de un referente en la delantera y los errores en defensa han marcado la fase de preparación.

Adilson Mendes, lesionado de larga duración, y Dalisson son las dos bajas que el técnico, Iván Ania, tiene para este encuentro, por lo que convocará a los otros 23 jugadores de la primera plantilla que tiene disponibles.

Un rival reforzado

Los blanquiverdes se enfrentarán a un equipo que se ha reforzado este verano para luchar por el ascenso a Primera División. Los atacantes Gelabert, Dubasin y Otero son tres de sus referentes y los jugadores a seguir a lo largo del encuentro. El lesionado Jesús Bernal es su única baja para el partido de este lunes.

Habrá una importante presencia de aficionados cordobesistas en la grada. Más de 450 han comprado las entradas puestas a la venta por el club a 20 euros. Varias decenas más estarán en El Molinón por adquirir las entradas directamente a través del club asturiano.

Los canales en los que pueden verse el partido

Esta temporada habrá múltiples maneras de ver los encuentros en directo. Para empezar se podrán a través de la https://www.laligaplus.laliga.com/, el propio canal de televisión de LaLiga.

Los abonados de Movistar podrán ver todos los encuentros de la competición, ya que esta temporada han entrado en el paquete básico. El choque Sporting-Córdoba CF podrá seguirse en La Liga Hypermotion TV que se encuentra en el Canal 56 de Movistar TV.

Canal Sur ofrecerá un partido cada vez que haya un abierto en el que esté en liza un conjunto andaluz. Las televisiones autonómicas de Galicia, Aragón y Canarias también ofrecerán partidos. Gol TV ofrecerá un choque en abierto cada semana.

Los partidos podrán verse también a través de Vodafone, Orange, Dazn, Yoigo, Telecable, Prime Vídeo, Masmovil, Virgin Telco, Embou, Hits Mobile, Oceans, 7Play, Adamo y + Media.