Córdoba CF: del brillo del ascenso a la oscura estadística

En la planta noble del Córdoba CF existe el temor a esa segunda temporada en el fútbol profesional, un segundo año que en El Arcángel se teme como a una vara verde. Pero con la boca pequeña, mirando el presupuesto y a la mente del vestuario existe la convicción de que se luchará por objetivos mucho más ambiciosos, concretamente, por esa sexta plaza que es la última que da derecho a pelear hasta el final por llegar a Primera División. Aunque, según se mire, el temor a este segundo año en el fútbol profesional que se vivirá en la 2025-26 es justificado, no es menos cierto que el primer paso dado por el conjunto blanquiverde, en la 2024-25, fue importante.

Lo que otros sufrieron y algunos disfrutaron

Se disputaba la segunda temporada de la recién creada Primera Federación y, a su término, en el verano del 2023, ascendieron a Segunda División A el Amorebieta, el Alcorcón, el Eldense y el Racing de Ferrol. Los dos primeros cayeron de nuevo al bronce sólo un año después, en un paso fugaz por el fútbol profesional. Los otros dos, el Racing de Ferrol y el Eldense, lo hicieron hace unos meses y tras sólo dos temporadas en plata. De los 100 equipos que ascendieron a Segunda División A en el siglo 21, 17 no regresaron tras el último ascenso, alguno de ellos, conseguido hace décadas y otros hace apenas cuatro años: Getafe, Las Palmas, Girona, Rayo Vallecano, Granada, Alavés, Eibar, Leganés, Oviedo, Huesca, Cádiz, Mallorca, Elche, Mirandés, Burgos, Racing de Santander y Albacete.

El cordobés Raíllo logró el doble ascenso con el Mallorca: a Segunda y a Primera División. / EFE

Pero los porcentajes que preocupan en el Córdoba CF se centran en los equipos que cayeron a Segunda División B o Primera Federación casi sin poder cogerle el gusto al fútbol profesional. De esos 100 equipos, 32 regresaron en la primera temporada: desde el Universidad Las Palmas de la 1999-2000 hasta los referidos Alcorcón y Amorebieta de la 2022-23, pasando por el Nástic (2001), Burgos (2001), Compostela (2002), Algeciras (2004), Pontevedra (2005), Ponferradina (2007), Vecindario (2007), Racing de Ferrol (2008), Sevilla Atlético (2009), Alicante (2009), Real Unión (2019; Cádiz (2019), Ponferradina (2011), Sabadell (2011, que aunque bajó mantuvo la categoría y lo hizo el Villarreal B por el descenso de sus mayores), Alcoyano (2012), Jaén (2014), Racing de Santander (2015), Bilbao Athletic (2016), UCAM Murcia (2017), Lorca, Barcelona B y Cultural Leonesa (2018), Rayo Majadahonda (2019), Racing de Santander (2020), UD Logroñés, Castellón y Sabadell (2021), Real Sociedad B (2022), Amorebieta (2022) y los referidos Alcorcón y Amorebieta (2024). En la segunda temporada después del ascenso descendieron 19 equipos de los 100, si se incluye al Eldense de la última temporada, por lo que se puede concluir que el 51% de los equipos ascendidos a Segunda División A regresaron a Segunda B o Primera Federación en los dos primeros años de su estreno en el fútbol profesional.

Evidentemente, ese 51% es la amenaza para el Córdoba CF, aunque también hay que señalar que el riesgo de descenso pasa del 32% del primer año, ya superado, al 19% en el segundo, el que ha de afrontar esta campaña el conjunto blanquiverde. ¿Cuántos bajan en la tercera temporada? Sólo el 7%. Y siempre hay casos excepcionales en el resultado opuesto: recién ascendidos que cogieron la autopista directa a Primera División con dos ascensos consecutivos, léase el Mallorca (2017-18 y 2018-19) o el caso del Elche, que ascendió a Segunda en 2018 y a Primera en el 2020.

Ese es el reto para el Córdoba CF de la 2025-26, emular a aquel Elche de la temporada 2020 que sólo dos años antes jugaba en Segunda División B. Un Elche en el que, por cierto, militaba un Javi Flores que fue protagonista en el primero de esos dos ascensos franjiverdes casi consecutivos. Un equipo que, por cierto, regresó a la élite metiéndose en el sexto lugar de la clasificación y firmando unos play off históricos, al igual que en su momento hiciera el conjunto blanquiverde en la 2013-14. Ahora, el Córdoba CF mira a un lado y teme el precipicio que señalan algunas estadísticas, pero observa hacia el otro y sonríe ante el reto que supone volver a Primera División.

