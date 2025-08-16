Carlos Marín, Albarrán, Alves y Guardiola: el Córdoba CF ya tiene nuevos capitanes

El Córdoba CF ya cuenta con nuevos capitanes en la plantilla de la temporada 25-26. La votación entre los jugadores del plantel blanquiverde ha acabado con la elección del portero Carlos Marín, el lateral Carlos Albarrán, el delantero centro Sergi Guardiola y el central Rubén Alves. De la pasada campaña repetirán como capitanes Carlos Marín y Carlos Albarrán. Mientras, han entrado nuevos Guardiola y Alves.

El nombramiento más cantado de todos era el del portero Carlos Marín, un símbolo de la plantilla a estas alturas, ya que afronta su quinta temporada en el club.

Carlos Albarrán se ha consolidado como uno de los jugadores claves del equipo en la zona defensiva, querido por la afición por su capacidad para sacrificarse en defensa.

Rubén Alves se ganó pronto un puesto en el once de Ania desde su llegada al club el pasado mes de enero. Ahora acaba de salir de una lesión que le ha tenido parado en gran parte de la pretemporada.

Sergi Guardiola representará a los trece jugadores nuevos que hay en la plantilla con respecto a la pasada campaña.