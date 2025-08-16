El cambio radical en un año: de la plantilla novata en Segunda de Anduva a la experta en El Molinón

El Córdoba CF arrancará este lunes 18 de agosto en la Liga ante el Sporting (El Molinón, 19.00 horas). Iván Ania va a contar para este partido con una plantilla de 25 jugadores, en realidad 23, ya que en la rueda de prensa previa al encuentro reconoció que serán bajas por lesión Adilson y Dalisson. Por tanto dispondrá de 23 futbolistas, 13 que continúan de la pasada campaña y 10 que son nuevos en la plantilla, pues aunque Rubén Alves y Alberto del Moral son dos de los fichajes del verano, ambos ya jugaron en Córdoba en la segunda mitad de la pasada campaña en calidad de cedidos.

El conjunto blanquiverde empezará la competición con una plantilla mucho más experta en la categoría, si la comparamos con la de la campaña anterior. Solo dos de los jugadores disponibles para el partido de Gijón (el central Fomeyem y el atacante Adri Fuentes) carecen de experiencia en Segunda.

Si recordamos el once titular que saltó al campo en la primera jornada de la Liga 24-25, en el duelo Mirandés-Córdoba CF que ganaron los locales por 1-0, en el once titular cordobesista hubo únicamente cuatro jugadores que conocían la división de plata anteriormente.

Una zaga inexperta

En la línea de zagueros, José Antonio Martínez, que ya había jugado en Segunda en las filas del Barcelona Atlético, el Granada y el Éibar, era el único con partidos a sus espaldas en Segunda. Todos sus compañeros de la retaguardia abordaban su primera cita en Segunda.

Genaro y Jacobo, dos de los fichajes del pasado verano, presentaban un palmarés con notable recorrido en Segunda. El ex del Málaga con más de 70 partidos en su etapa en el club albiazul, el Sevilla Atlético y el Mirandés. Mientras, más de 100 partidos había jugado Jacobo González con el Alcorcón, el Tenerife y el Andorra. Incluso llegó a debutar en Primera con el Celta en la temporada 19-20, pues saltó al campo en dos encuentros.

La experiencia en Segunda División de Álex Sala era mínima. Con el Córdoba CF disputó su primer partido como titular en una categoría que conoció en la temporada 21-22 con el Girona. El joven mediocentro intervino en dos partidos -sumando apenas cinco minutos entre ambos- en una Liga que terminó con el ascenso de los de Montilivi a Primera División.

Los debutantes en Miranda de Ebro

Once jugadores se estrenaron en Segunda División con el Córdoba CF en el partido de Miranda de Ebro de hace un año. Lapeña, a sus 28 años, y Albarrán, con 30, se bautizaron en Segunda en ese encuentro. El central había pasado por históricos en mal momento -Castellón, Deportivo de La Coruña- y el lateral derecho nunca había entrado en un club en liga profesional hasta su llegada a El Arcángel desde el Algeciras, donde coincidió con un Ania que le recomendó para ingresar en el proyecto blanquiverde.

Los extremos Cristian Carracedo (28 años) y Adilson Mendes (27 años) también jugaron en Miranda de Ebro por primera vez en Segunda. El de Hospitalet se ha asentado en El Arcángel después de una vida llena de cambios de equipos hasta entonces. Adilson sigue en el club pero recuperándose de la grave lesión que sufrió en la pasada campaña.

Nikolai Obolskii y José Manuel Calderón también se midieron al Mirandés sin saber anteriormente lo que era jugar en la Segunda de España. Calderón sí participó de una manera puntual en Primera con el Betis.

Théo Zidane golpea de cabeza en un entrenamiento. / CCF

Los suplentes en Anduva

Matías Barboza, Theo Zidane y Ander Yoldi saltaron desde al banquillo. Todos tuvieron su primer contacto con la Segunda División. Theo disputó su primera cita en el fútbol profesional después de salir del Real Madrid, en el que se formó en las divisiones inferiores hasta llegar a ser un puntal en el filial a las órdenes de Raúl González en la Primera Federación. Ander Yoldi, que llegó cedido desde el Osasuna, experimentó su primer contacto con la Segunda tras 72 partidos en el filial navarro.

Antonio Casas fue el único nacido en Córdoba que jugó con el equipo blanquiverde en el regreso a Segunda, cinco años después de la última experiencia de la entidad. Era, también, el primer encuentro del delantero rambleño en la categoría de plata.

Una plantilla actual con mucho oficio

La situación que se vivirá el próximo lunes en El Molinón será completamente opuesta a la de la campaña anterior en el campo del Mirandés. Para empezar, los trece jugadores disponibles que siguen de la pasada campaña, obviamente todos cuentan con experiencia en Segunda.

El jugador con más partidos disputados en la Liga Hypermotion, entre los que repiten de la pasada campaña, es el lateral Carlos Isaac con 120, repartidos entre el Albacete, el Oviedo y el club cordobés. Le sigue muy de cerca el atacante Jacobo con 116 (Alcorcón, Tenerife, Andorra y Córdoba CF). El tercer jugador que ha alcanzado el centenar de encuentros es el central Rubén Alves con 106 (Ibiza, Racing, Tenerife y Córdoba CF).

En el arco que va de los 50 a los 99 partidos en Segunda hay dos centrocampistas que continúan del bloque de la campaña 24-25. Alberto del Moral ha jugado 75 entre el Villarreal B, el Oviedo y el Córdoba CF. Isma Ruiz ha disputado 51, 16 con el Ibiza y 35 con los blanquiverdes. El también jugador de medio campo Álex Sala tiene en su aval 39 choques, 2 con el Girona y 37 con el club cordobés.

Siete que solo conocen la Segunda con el Córdoba

Siete de los jugadores que siguen de la campaña anterior solo han competido en Segunda con el Córdoba CF: el portero Carlos Marín y el atacante Christian Carracedo (40 partidos), el lateral Albarrán y el centrocampista Théo Zidane (36), el central Xavi Sintes (35), el delantero Obolskii (33) y el mediocentro Pedro Ortiz (24).

Iván Ania ya ha avisado en la rueda de prensa previa al encuentro que cuenta especialmente con los jugadores que repiten de la pasada campaña, pues apunta que “es evidente que los jugadores que están de la temporada pasada o incluso del año de Primera Federación tienen mucho más interiorizado lo que hacemos, la idea futbolística que tenemos, el modelo que tenemos de equipo de juego, pero los nuevos se han adaptado bien y si tenemos que tirar de los nuevos, evidentemente vamos a tirar de ellos, tanto como titulares como partiendo desde banquillo”.

Entre los diez jugadores nuevos esta temporada en el club, solo dos, el defensa Fomeyem y el atacante Adri Fuentes, podrían debutar en Segunda el próximo lunes en Gijón. De entre los demás, destacan los 110 encuentros disputados por el lateral Vilarrasa con el Huesca.

Un total de 81 partidos ha afrontado el lateral Alcedo (Albacete y Mirandés). Tres jugadores más han jugado más de 50, concretamente el central Álex Martín (72 con Cartagena, Mirandés, Elche y Racing de Ferrol), el atacante Kevin Medina (59 con el Málaga) y el portero Iker Álvarez (55 con el Villarreal B).

Los partidos en Segunda de Guardiola

Más corta es la experiencia en Segunda del delantero Sergi Guardiola, pues ha afrontado 44 choques, 4 con el Alcorcón y 40 con el Córdoba CF de la temporada 17-18. Un total de 39 ha encarado el mediocentro Requena –todos con el Villarreal B- y dos el atacante Diego Bri con el Elche.

Sergi Guardiola, durante un entrenamiento. / A.J. González

