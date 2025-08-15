El jugador del Córdoba CF Ntji jugará cedido en el Atlético Sanluqueño hasta el final de la temporada

El centrocampista maliense Ntji no seguirá esta temporada en el seno de la plantilla del Córdoba CF. El club ha decidido cederlo al Atlético Sanluqueño de la Primera Federación hasta el final de la temporada 25-26. La propia entidad cordobesa lo ha anunciado a través de sus redes sociales, asegurando que “esta oportunidad le servirá para seguir creciendo como futbolista”.

Ntji Tounkara es un jugador de 20 años que llegó al Córdoba CF hace un año para enrolarse en el Córdoba B. Durante la campaña 24-25 fue un fijo en las alineaciones del filial blanquiverde que milita en la Tercera RFEF. Incluso llegó a debutar con el primer equipo en la recta final de la campaña.

Esta temporada la inició con la primera plantilla, con la que viajó a la concentración de Oliva. También saltó al campo en varios de los encuentros amistosos, saliendo incluso de titular en la derrota por 0-1 frente al Betis Deportivo.

Un jugador del gusto de la Dirección Deportiva

El maliense es del gusto de la Dirección Deportiva y del propio técnico, Iván Ania. Sin embargo, todos son conscientes de que en el actual Córdoba CF dispondrá de pocas oportunidades con la competencia que hay en la plantilla en esa zona del campo. Ntji se va cedido al mismo equipo en el que estuvo Jude Soonsup Bell en la segunda mitad de la pasada temporada, también cedido por la entidad blanquiverde. El maliense tiene contrato con el Córdoba CF hasta el 30 de junio del 2027, por lo que a la conclusión de su cesión regresará a El Arcángel.

Con Ntji son cinco los jugadores cedidos por el Córdoba CF en conjuntos de la Primera Federación, pues también se encuentran en la misma situación el portero Ramón Vila (Eldense), el central Matías Barboza (Atlético de Madrid B), el extremo Mariano Carmona (Alcorcón) y el extremo George Andrews (Europa). El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ya avisó de que esta sería a partir de ahora una de las líneas de trabajo del club.