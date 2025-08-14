Ignasi Vilarrasa: “Soy un jugador ofensivo pero cada vez más equilibrado”

El Córdoba CF presentó en El Arcángel a Ignasi Vilarrasa, el 14º fichaje de la entidad en el actual mercado estival. El nuevo jugador blanquiverde ya está inscrito en LaLiga, por lo que está listo, administrativamente hablando, para saltar al campo el próximo lunes en El Molinón. Otra cuestión es si estará a tope físicamente para jugar, ya que el jugador ha reconocido que hasta su incorporación al Córdoba CF ha estado entrenando por su cuenta y que por tanto no se encuentra al mismo ritmo que sus compañeros.

El CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, recordó en su presentación que “fue declarado la temporada pasada el mejor lateral izquierdo por la Liga. Esta era una cuestión que nosotros ya sabíamos. Estamos encantados, Ignasi, de tenerte con nosotros. También de la rapidez con la que lo hemos hecho todo. Era importante que te incorporaras cuanto antes al grupo para que estuvieras con tus compañeros”.

El director deportivo, Juanito, reconoció que “lo tenemos seguido desde que jugaba en el Valladolid Promesas. Es un jugador que pasó por el Atlético de Baleares y que viene en un momento de madurez importante. Siempre destacó por su juego ofensivo, pero cada vez es un jugador más equilibrado. Creo que nos puede dar lo que veníamos buscando para el lateral izquierdo. Sabéis que este año doblamos la posición tanto con él como con Juan María Alcedo”.

Vilarrasa, en su presentación como jugador del Córdoba CF. / Víctor Castro

Vilarrasa: "El proyecto que hay en Córdoba es importante"

Vilarrasa reconoció que el mercado de este verano ha sido “un poquito largo para mí. He estado un tiempo en casa, pero creo que al final cuando nos reunimos con el Córdoba y se pone todo encima de la mesa, creo que al final ya era el tiempo para decidir. La propuesta, tanto deportiva como a nivel de vida, cuadraba muchísimo con mi forma de ser, como jugador y persona. Estoy muy contento de poder estar aquí porque creo que el proyecto que hay en Córdoba es importante y creo que es una buena plaza para seguir creciendo y poder devolver la confianza que han depositado aquí”.

Vilarrasa se define como un jugador “ofensivo, que me gusta incorporarme mucho al ataque, que me gusta ser protagonista en fase ofensiva. Además, creo que en los últimos años, creo que soy un jugador más equilibrado y que también he mejorado esa fase defensiva”.

El nuevo lateral del Córdoba CF reconoció que habló con Iván Ania antes de fichar y que “me trasladó la idea que tenía, creo que tanto la idea del club como la mía cuadraban mucho y creo que es lo que al final me hizo decantarme para venir aquí”.

Una adaptación rápida

El principal objetivo en estos días de Vilarrasa es ponerse al mismo nivel físico que el resto de sus compañeros, al igual que adaptarse a la ciudad y a sus nuevos compañeros. El defensa catalán señaló que “tengo una personalidad que me permite amoldarme rápido a los sitios, por lo que creo que la adaptación va a ser rápida a nivel humano. Después, el objetivo que tengo es el de ponerme al nivel de los demás, a nivel físico, que como te he dicho he estado entrenando, me he estado preparando, pero al final sí que es verdad que no es lo mismo estar entrenando a nivel competitivo con un grupo durante un mes y algo que prepararte tú solo, pero al final creo que vengo preparado y que estoy seguro de que la adaptación será muy rápida”.

Vilarrasa está preparado para jugar con una defensa de dos o tres centrales, ya que ha disputado partidos con ambos sistemas. Asegura que con ambas situaciones “me encuentro cómodo, sí que es verdad que cuando juegas con tres centrales tienes mucha más libertad en la ofensiva porque te puedes incorporar mucho más, ya sea cuando el balón esté en tu banda o en la contraria. Al final, siempre tienes una línea de tres centrales que te guarda las espaldas y ahí tienes más libertad para poder subir e incluso para entrar a rematar en centros laterales del lado contrario. Con línea de cuatro igual sí que tienes que estar un poco más pendiente de cerrar al extremo contrario y estar más pendiente de esas vigilancias que del ataque. Me encuentro cómodo en las dos situaciones”.