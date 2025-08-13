El Sporting perfila el equipo que abrirá la Liga enfrentándose al Córdoba CF

El primer rival del Córdoba CF en la Liga Hypermotion, el Sporting de Gijón, ya prepara el encuentro de la primera jornada que enfrentará a ambos equipos el próximo lunes. El conjunto asturiano acaba de terminar la pretemporada sumando dos victorias en el mismo día, logradas ambas en Ribadeo ante conjuntos de la Primera Federación. Los gijoneses derrotaron por 0-3 al Arenteiro y por 0-4 al Racing de Ferrol. El Sporting lleva varios años iniciando la Liga con la aspiración de regresar a la Primera División. Durante la pasada temporada también lo intentó pero no pasó de la undécima plaza con 56 puntos, uno más que el Córdoba CF.

El ascenso de su más directo rival, el Real Oviedo, a la máxima categoría ha provocado que en Gijón se haya hecho un esfuerzo extra para potenciar el equipo. El desembolso mayor ha llegado con los fichajes del mediocentro ofensivo César Gilabert y del extremo izquierdo Jonathan Dubasin. Dos millones de euros le han tenido que pagar los asturianos al Toulouse por los derechos de Gilabert. En tres plazos pagará el Sporting los dos millones por este medio que ha firmado hasta el 2028. Gelabert ya jugó cedido con los asturianos en la pasada Liga. Ahora, sin embargo, ha pasado a formar parte plenamente de la histórica entidad con la que ya jugó en la liga 24-25.

Dubasin ha sido el otro traspaso destacado realizado por el Sporting. Con el extremo catalán ha ocurrido lo mismo que con Gilabert. El catalán jugó en la pasada liga con el Sporting cedido por el Basilea pero ha sido ahora cuando los asturianos han adquirido sus derechos en propiedad. Por un montante de 1,5 millones de euros, a abonar en tres años, se ha cerrado la operación.

Las apuestas de Garitano

El Sporting se ha reforzado con seis jugadores más. Al plantel que entrena Asier Garitano han llegado dos mediocentros más: Álex Corredera (Khimki) y Justin Smith (Espanyol). Corredera ha sido una petición de Garitano, pues ya conoce al jugador de entrenarlo en el Tenerife. A Smith se lo ha cedido el Espanyol por una temporada.

Los centrales Lucas Perrin (Hamburgo) y Pablo Vázquez (Deportivo) se han incorporado para reforzar la zaga. El francés Perrin viene de subir a la Bundesliga. Vázquez fue el defensa con más minutos de la Liga Hypermotion en la pasada campaña. El delantero centro colombiano Jordy Caicedo le dará más pólvora a un equipo ya de por sí con un importante caudal ofensivo. El último fichaje acaba de firmar por los asturianos. Se trata del mediocentro Mamadou Loum, un senegalés que pertenecía hasta ahora al Arouca portugués.

El Sporting rastrea todavía el mercado, a la búsqueda de un defensa y un jugador de ataque. La Dirección Deportiva trabaja a marchas forzadas para terminar de apuntalar la plantilla antes del fin del cierre del mercado, previsto para el 1 de septiembre. Daniel Luna, mediapunta colombiano de 22 años, figura entre los nombres que la dirección deportiva maneja para reforzar la segunda línea ofensiva, según ha avanzado María Rendueles en La Nueva España, del mismo grupo editorial de este periódico.

Mamadou Loum, a la izquierda, tras firmar con el Sporting. / CÓRDOBA

Los aspirantes al once inicial ante el Córdoba CF

Asier Garitano ya trabaja mientras con un grupo de hombres para formar ante el Córdoba CF el primer once inicial de la temporada. Rubén Yáñez es el jugador llamado a ocupar la portería. Diego Sánchez es el principal candidato para el lateral izquierdo con Pablo García a la espera. Guille Rosas y Kevin Vázquez tendrán que pelear por el puesto de lateral derecho. En el puesto de central, Perrin parece llamado a ser un fijo en las alineaciones. Pablo Vázquez y Eric Curbelo pueden entrar en el once en el otro puesto del centro de la defensa.

Álex Corredera será previsiblemente el próximo lunes uno de los pivotes del Sporting, ya que Garitano confía mucho en su rendimiento. Nacho Martín y Justin Smith serán los dos candidatos para completar el lunes esa posición. Mamadou Loum, que acaba de llegar al club, también podría entrar en el primera alineación de la temporada.

Los cuatro puestos de la zona de ataque estarían más o menos claros si sus teóricos dueños estuvieran a tope físicamente. El extremo izquierdo Gaspar se ha perdido los tres últimos amistosos. De no recuperarse, podría entrar Dani Queipo en esa posición. Jonathan Dubasin y César Gelabert, las grandes apuestas del verano del club, serán previsiblemente los dueños de la banda derecha y la mediapunta. Ambos fueros dos de los jugadores destacados en los amistosos de Ribadeo y se encuentran en un excelente momento de forma.

La lucha por el centro de la delantera

El colombiano Juan Otero es el principal candidato para jugar en el centro del ataque. Sin embargo, no se descarta la sorpresa, ya que el senegalés Amadou y el colombiano Jordy Caicedo también cuentan con la calidad suficiente para salir de inicio ante el Córdoba CF.