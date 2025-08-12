Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF volará el mismo lunes a Gijón desde el aeropuerto de la ciudad
La expedición blanquiverde ahorrará tiempo y molestos traslados con un vuelo directo al aeropuerto de Asturias
El Córdoba CF estrenará en esta temporada otra novedad añadida que le ahorrará no sólo tiempo, sino también molestos traslados que además de dinero también conllevan mayor cansancio.
La expedición blanquiverde viajará el próximo lunes a Gijón, mismo día del partido, y lo hará directamente desde el aeropuerto de Córdoba. Así, este periódico pudo saber que la reserva de un Bombardier CRJ200 se encuentra cerrada, así como el correspondiente aparcamiento para el bus de traslado desde el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel hasta la instalación aeroportuaria cordobesa. Aunque no se conoce con exactitud, el tiempo de vuelo del Córdoba CF podría ser de poco más de dos horas, por lo que la comodidad y el ahorro de tiempo para la expedición blanquiverde será más que evidente.
Asimismo, el Córdoba CF quiso priorizar el despegue desde el aeropuerto de Córdoba, instalación que se encuentra actualmente en un periodo de expansión, con respecto a los aeropuertos de Málaga o Sevilla, que le salían a la entidad blanquiverde más asequibles, económicamente hablando. Una forma más del club de apoyar los proyectos de la ciudad y que se convertirá en una imagen más que llamativa, por lo inusual que resulta.
Además, el Córdoba CF ha intentado evitar a toda costa los contratiempos que provocan la celebración de la Semana Grande de Gijón -que finaliza el próximo fin de semana-, por lo que ni siquiera pernoctará en la localidad asturiana. Tras la finalización del encuentro, la expedición blanquiverde regresará en el mismo chárter a Córdoba, con el lógico ahorro de esfuerzo, tiempo y también, por qué no decirlo, dinero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detenido en Palma del Río como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida
- Córdoba vislumbra el final de la ola de calor: estos son los días que quedan de 'resistencia
- ¿Preparados para las Perseidas? Cinco rincones ideales en Córdoba para ver la lluvia de estrellas este martes
- «Desde los seis años la panadería es mi pasión y mi hobby, más que un trabajo»
- Los siete nombres de la pretemporada del Córdoba CF: Álex Sala, la última duda
- El Cabildo asumirá el coste total de la restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio
- El Cabildo trabaja ya para reconstruir la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio