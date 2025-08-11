Ignasi Vilarrasa, nuevo lateral izquierdo para el Córdoba CF

Ignasi Vilarrasa (Granollers, 1999) fue confirmado como nuevo jugador del Córdoba CF, club con el que ha firmado como nuevo jugador cordobesista para las dos próximas temporadas, según comunicado oficial emitido por la entidad blanquiverde, fichaje con el que se cierra la posición de lateral zurdo para la temporada 2025-26 y que obligaba a la planta noble de El Arcángel a dar salida a José Manuel Calderón, que deja de vestir la camiseta cordobesista después de lucirla en 103 encuentros de Liga, con un ascenso a Segunda División A incluido.

Negociaciones con varios clubes

Ignasi Vilarrasa ha sido, quizás junto a Carlos Neva, uno de los nombres más apetecibles del mercado en Segunda –incluso en parte de Primera- para el flanco izquierdo de cualquier defensa. El jugador catalán, que quedó libre el pasado 30 de junio después de dos buenas temporadas en el Huesca, tenía aspiraciones de jugar en la máxima categoría del fútbol español después de firmar una tarjeta de cinco goles y 12 asistencias en ese bienio en el conjunto del Alto Aragón. Así, tanto el Mallorca como el Girona mantuvieron diversos contactos con el futbolista, contactos que no terminaron de cristalizar, por lo que el jugador tuvo que mirar hacia equipos de Segunda con aspiraciones de ascenso y con presupuesto lo suficientemente potente como para afrontar su alta ficha. La UD Las Palmas descartó la incorporación de Vilarrasa hace ya un mes y después de finiquitar la negociación, la agencia del jugador acometió conversaciones con clubs como el Deportivo de La Coruña –cuyo entrenador es Antonio Hidalgo, quien ya lo tuvo en el Huesca-, Burgos y el Racing de Santander. Ninguno de ellos logró cuajar el fichaje de Ignasi Vilarrasa, en algún caso y siempre según fuentes de las distintas negociaciones, por las altas pretensiones que exigía el lateral zurdo, formado en el Barcelona B y el Valladolid Promesas y que también jugó en el Atlético Baleares.

Ignasi Vilarrasa celebra un gol con el Huesca. / LALIGA

En los últimos días, y una vez cercano el acuerdo definitivo con Diego Hormigo estaba casi cerrado por parte del Córdoba CF, fue Ignasi Vilarrasa el que se le puso a tiro al club blanquiverde después de que el catalán no lograra cerrar pacto alguno ni con clubs de Primera ni con los candidatos al ascenso en Segunda o clubs con un potencial económico mayor, a priori, que el del club de El Arcángel, que lograba así cerrar una de las perlas del mercado estival cuando este se inició y que, por aspiraciones y economía, parecía tener muy lejos el Córdoba CF.

Ignasi Vilarrasa llega, por lo tanto, para aportar sobre todo, nivel y experiencia en la categoría. El catalán acumula 110 encuentros en Segunda División A. Vilarrasa es un lateral del gusto de Iván Ania, con mucha vocación ofensiva y que supera en experiencia a la otra alternativa que tenía el Córdoba CF para la posición, Diego Hormigo que, a pesar de tener un pacto cerrado con la entidad blanquiverde, ha visto cómo el Córdoba CF se ha decantado, lógicamente, por un Ignasi Vilarrasa que debe elevar en muchos enteros el nivel en el lateral zurdo.

En todo caso, el anuncio oficial del Córdoba CF indica que el lateral zurdo es una de las zonas bien reforzadas tras el mercado estival de fichajes, ya que después de varias campañas en las que sólo dispuso de un jugador profesional para la posición, en la campaña 2025-26 tendrá dos: Juanmari Alcedo, llegado del Albacete Balompié, y el recién anunciado Ignasi Vilarrasa.

