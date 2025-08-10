Sergi Guardiola vuelve a marcar para el Córdoba CF 2.625 días después

El delantero Sergi Guardiola ya sabe lo que es marcar con el Córdoba CF en su segunda etapa en el primer club de la provincia. El tanto lo marcó en el minuto 83 del Trofeo Ramón de Carranza. Un rechace a un disparo de Kevin Medina lo aprovechó el mallorquín para abrir su cuenta goleadora de la campaña.

El tanto logrado en Cádiz no sirvió para ganar el trofeo amistoso más importante del país, ya que el Córdoba CF acabó perdiendo por 6-5 en los penaltis, precisamente en una tanda en la que Guardiola falló su lanzamiento. Sin embargo, sí para anotar el primero de los muchos tantos que el Córdoba CF espera que logre a lo largo de la temporada.

Guardiola ha vuelto a golear para el Córdoba CF 2.625 días más tarde de conseguirlo por última vez. Aquel tanto lo logró el 2 de junio del 2018 en el Córdoba CF-Sporting de Gijón que ganaron los locales por 3-0. Ese triunfo significó la permanencia del conjunto cordobés en la Segunda División A en la última jornada de esa temporada.

Una permanencia milagrosa

El Córdoba CF obtuvo una permanencia milagrosa en la campaña 17-18. La temporada comenzó con Carlos González en la presidencia y Luis Carrión en el banquillo. Sergi Guardiola fue uno de los doce refuerzos que llegaron durante el verano. Con el proyecto de González agonizando fueron cayendo los entrenadores en los primeros meses de la temporada. El 19 de enero del 2018 vendió el madrileño el club al cordobés Jesús León que llegó a la entidad junto a Luis Oliver.

Con el cambio en la presidencia se produjo una revolución en la plantilla, pues llegaron diez nuevos jugadores, entre ellos el defensa Aythami pero sobre todo el atacante José Antonio Reyes. El sevillano acabó siendo fundamental con sus galopadas por la banda y sus pases magistrales.

Pese a los muchos refuerzos incorporados al bloque cordobesista, la reacción no llegó, lo que provocó que el Córdoba CF llegara a estar a 14 puntos de la permanencia. La crisis del equipo se llevó por delante al entrenador cordobés Jorge Romero y la llegada de José Ramón Sandoval. Entonces comenzó una remontada que finalizó con la permanencia en la última jornada de la Liga.

El tercer mejor goleador en Segunda

Guardiola marcó 24 goles en la campaña 17-18, 22 de ellos en la Liga, con los que finalizó en el tercer puesto de la tabla de goleadores, igualado con Borja Iglesias (Zaragoza) y solo por detrás de Mata, que marcó 32 con el Valladolid, y del excordobesista Raúl de Tomas, 24 con el Rayo Vallecano. Los 22 tantos los anotó en 37 partidos, 18 con el pie izquierdo y 2 con el pie derecho y la cabeza. Marcó en la Liga un tanto cada 151,6 minutos.

El punta balear dejó el Córdoba CF a la conclusión de la temporada para debutar en Primera División en las filas del Getafe. Posteriormente pasó por el Valladolid, Rayo Vallecano y Cádiz antes de regresar a El Arcángel este verano. Por su pasado en la entidad gaditana no celebró el gol que marcó este sábado en el Trofeo Ramón de Carranza.

El regreso de Guardiola a la ciudad lo festejó la afición blanquiverde, recordando los muchos tantos que logró en su anterior etapa. Este verano ha saltado al campo en tres de los cinco amistosos jugados, concretamente en los dos primeros. El estreno le llegó en la victoria por 2-1 ante el Riad Ittihad Tanger en Pozoblanco. También jugó en el Trofeo Puertas de Córdoba, saldado con una derrota de los de Iván Ania por 3-4 frente al Betis. Tras no participar en las derrotas contra el Al Arabi (0-3) y el Betis Deportivo (0-1), ahora ha vuelto al once para marcar su primer tanto de la temporada.

Un equipo necesitado de gol

La presencia de la mejor versión de Guardiola la necesita un equipo que está padeciendo una preocupante falta de contundencia en el área rival. Le cuesta mucho marcar a un equipo que con el delantero balear aspira a mejorar en la faceta goleadora.

Ahora preparará Guardiola el estreno en la Liga, previsto para el próximo 18 de agosto a las 19.30 horas en el campo del Sporting de Gijón. Precisamente, el atacante volverá a jugar con el Córdoba CF en la Liga ante el último rival con el que lo hizo por última vez. Guardiola marcó en aquel choque frente a los gijonenses, por lo que a buen seguro espera repetir ahora.

