Las claves de la pretemporada del nuevo proyecto del Córdoba CF

El Córdoba CF ya ha dado por terminada su serie de encuentros amistosos de pretemporada, esa fase de la campaña dedicada a hacer pruebas con vistas a llegar en las mejores condiciones posibles al estreno en la Liga. El primer partido en la Liga Hypermotion lo disputará el próximo 18 de agosto a las 19.30 horas en el campo del Sporting de Gijón.

Los números

El balance del bloque ha sido de cinco encuentros disputados, uno de ellos saldado con victoria, otro terminado en empate y tres finalizados con derrotas. El encuentro contra el Cádiz finalizó en empate, aunque a continuación perdiera el Trofeo Ramón de Carranza en la tanda de penaltis.

Los de Iván Ania se han enfrentado a conjuntos de todo tipo de niveles y de tres países distintos, desde un club de Primera División (Real Betis), a un adversario de plata en la campaña que se avecina (Cádiz CF), a un tercero de una categoría inferior (Betis Deportivo) y a dos extranjeros de Marruecos (Riad Ittihad Tanger) y Catar (Al Arabi). Ante casi todos fueron los resultados igualados, con la excepción de la goleada encajada por 0-3 contra el Al Arabi.

Los jugadores que han saltado al campo han mostrado mucho toque y posesión en el mediocampo, presión alta a rachas, carencias en defensa y falta de pegada en el último tercio del campo, la zona en la que se ganan los partidos.

El equipo de Ania ha derrotado al Riad Ittihad Tanger (2-1) en Pozoblanco, ha empatado contra el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla (1-1) y ha perdido contra el Real Betis (3-4), el Al Arabi (0-3) y el Betis Deportivo (1-1).

Jacobo realiza un centro en el choque frente al Cádiz. / MANU GARCIA

Lo mejor

El mantenimiento de un estilo de juego que se basa en una defensa adelantada y el dominio de la posesión con los jugadores de medio campo. Trece jugadores siguen de la pasada campaña –contando todavía a Calderón-, por lo que a todos ellos no tiene que explicarles Ania a lo que le gusta que el equipo juegue. Mientras son doce los nuevos que tiene a sus órdenes tras la cesión de Mariano Carmona al Alcorcón. Ania da la sensación de que por ahora se fía más de los que acabaron la pasada campaña que de los fichajes. Ante el Cádiz CF –el teórico ensayo general ante la Liga- inició el partido con solo dos de los refuerzos de este verano: el central Fomeyem y el delantero Sergi Guardiola.

Lo peor

Los errores defensivos han lastrado al Córdoba CF a lo largo de la pretemporada. Jugar con la defensa adelantada, al estilo de Ania, le ha costado encajar varios goles en este verano. Todos los rivales lo saben y apuestan por jugarle al contragolpe a un conjunto siempre expuesto ante los centrocampistas y los atacantes rivales. Ya pudo verse que el Cádiz solo le creaba peligro a base de transiciones ofensivas rápidas. Diez tantos ha encajado en cinco partidos, a una media de dos por choque.

Le falta contundencia en las áreas al conjunto cordobesista. Necesita atacar y llegar mucho a las inmediaciones del área del adversario para marcar un tanto. Contra el Al Arabi jugó casi toda la segunda parte en el campo del bloque catarí pero no llegó a marcar. Sergi Guardiola es el jugador llamado a solucionar estas carencias. De momento ha marcado un gol. Obolskii le pone toda la lucha y voluntad del mundo y no para de incordiar a las defensas, por lo que hace un importante trabajo sucio en beneficio de sus compañeros. Sin embargo le cuesta mucho marcar al ruso. Seis goles ha logrado el Córdoba CF hasta ahora, tres de ellos en el choque frente al Betis, por lo que marcó tres en los otros cuatro.

Muchas pruebas en defensa

La falta de solidez en la zaga ha llevado a Iván Ania a hacer muchas pruebas y a rotar a sus jugadores. Por el once inicial han pasado los centrales Álex Martín, Xavi Sintes, Fomeyem y Rubén Alves y los laterales Albarrán, Alcedo, Carlos Isaac y los canteranos Josema Ortiz y Albuera. El puesto de lateral izquierdo es el que está más desguarnecido. El club trabaja a marchas forzadas para traer a Córdoba a un sustituto de Calderón. Hormigo y Villarrasa son las dos principales opciones que baraja. Álex Martín ha sido el zaguero más utilizado hasta el momento, ya que ha salido de inicio en cuatro partidos, en todos menos en el duelo contra el Cádiz.

Los goleadores

Seis tantos ha marcado el Córdoba CF hasta el momento. Los goleadores han sido Jacobo, Kevin Medina, Pedro Ortiz, Dalisson, Adri Fuentes y Guardiola.

Albuera controla el balón en el partido contra el Betis Deportivo. / CCF

Los destacados

Dalisson y Kevin Medina han destacado entre los jugadores nuevos que han llegado a la plantilla este verano. El interior llegado desde el Pontevedra firmó dos excelentes encuentros contra el Tanger y el Betis, ejerciendo funciones de enganche entre el centro del campo y la delantera. Marcó un gol y dio una asistencia. Unos problemas físicos le dejaron sin ser convocado frente al Al Arabi y el Betis Deportivo, convocatoria a la que volvió en Cádiz, aunque sin saltar al campo.

Kevin Medina ha mostrado desparpajo y desborde en ataque desde la banda izquierda. Un gol marcó al Tanger. Tras quedarse fuera durante dos partidos por lesión, ahora ha vuelto a jugar en los partidos contra el Betis Deportivo y el Cádiz. Da la sensación de que Ania quiere utilizarlo como revulsivo en la segunda parte, pues así lo está utilizando hasta ahora.

Entre los que siguen de la pasada campaña, jugadores como Carracedo, Jacobo, Isma Ruiz, Théo Zidane o Álex Sala han dejado destellos de la calidad que atesoran. Un centro del campo muy poblado de jugadores con clase tiene Ania a sus órdenes.

La cantera

Iván Ania le ha dado la oportunidad a varios canteranos en los cinco amistosos del verano. Así han saltado al campo los jugadores del filial Josema Ortiz, Miguelón y Ntji y el juvenil Albuera. Sorprendió la oportunidad que le dio al lateral montoreño al tenerlo un partido completo en el campo en el choque contra el Betis Deportivo. También ha convocado al portero Arévalo, un jugador que tendrá que utilizar como segundo guardameta cuando Iker Álvarez sea convocado por la selección de Andorra.