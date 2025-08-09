En Directo
Pretemporada
Sigue en directo el Cádiz-Córdoba CF
Los de Iván Ania buscan cerrar su calendario de encuentros estivales con el Trofeo Ramón de Carranza
El Córdoba CF de Iván Ania aborda la última prueba de su calendario veraniego ante un rival directo del próximo curso como el Cádiz, al que visita por primera vez con motivo del histórico Trofeo Ramón de Carranza. Sensaciones encontradas arrastran los blanquiverdes, que llegan de tres derrotas estivales consecutivas, por lo que la necesidad, pese a ser pretemporada, será innegable en clave visitante. Enfrente el cuadro gaditano, que ha sumado tres victorias entre sus siete amistosos hasta la fecha y también planea ponerle el broche a su preparación.
Orellana Cid, árbitro del partido
El árbitro que dirigirá el Cádiz-Córdoba CF en esta 71 edición del Trofeo Ramón Carranza será Manuel Jesús Orellana Cid, del colegio sevillano.
Once inicial del Cádiz
Y por aquí el once del Cádiz. Gaizka Garitano apuesta por:
Aznar, Suso, Kovacevic, Diarra, De la Rosa, Iza, Iker Recio, Ontiveros, Álvaro, Dakité y Mario Climent.
Once inicial Córdoba CF
¡Y ya tenemos el último once de la pretemporada! El Córdoba CF sale con:
Carlos Marín parte bajo palos, acompañado por Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Fomeyem y Carlos Isaac en defensa. Después, en mediocampo aparece Pedro Ortiz, que estará junto a Isma Ruiz, más Álex Sala. En la delantera encontramos a Jacobo Gonzalez, Christian Carracedo y Sergi Guardiola.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre el Cádiz y el Córdoba CF, que arranca a partir de las 21.45 horas en el estadio Nuevo Mirandilla. Los blanquiverdes buscan poner buen fin a la pretemporada con el Trofeo Ramón Carranza, tras sumar una victoria y tres derrotas consecutivas en sus encuentros estivales.
