En Directo

Pretemporada

Sigue en directo el Cádiz-Córdoba CF

Los de Iván Ania buscan cerrar su calendario de encuentros estivales con el Trofeo Ramón de Carranza

Los jugadores del Córdoba CF en su llegada al Nuevo Mirandilla

Los jugadores del Córdoba CF en su llegada al Nuevo Mirandilla / CCF

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF de Iván Ania aborda la última prueba de su calendario veraniego ante un rival directo del próximo curso como el Cádiz, al que visita por primera vez con motivo del histórico Trofeo Ramón de Carranza. Sensaciones encontradas arrastran los blanquiverdes, que llegan de tres derrotas estivales consecutivas, por lo que la necesidad, pese a ser pretemporada, será innegable en clave visitante. Enfrente el cuadro gaditano, que ha sumado tres victorias entre sus siete amistosos hasta la fecha y también planea ponerle el broche a su preparación.

Actualizar

TEMAS

Tracking Pixel Contents