Sigue en directo el Cádiz-Córdoba CF

Once inicial Córdoba CF

¡Y ya tenemos el último once de la pretemporada! El Córdoba CF sale con:

Carlos Marín parte bajo palos, acompañado por Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Fomeyem y Carlos Isaac en defensa. Después, en mediocampo aparece Pedro Ortiz, que estará junto a Isma Ruiz, más Álex Sala. En la delantera encontramos a Jacobo Gonzalez, Christian Carracedo y Sergi Guardiola.