Sigue en directo el Córdoba CF-Real Betis Deportivo

Los de Iván Ania miden fuerzas con el filial heliopolitano en su penúltimo test del calendario veraniego

Lance de una sesión de entrenamiento del Córdoba CF de esta semana, en la Ciudad Deportiva.

Lance de una sesión de entrenamiento del Córdoba CF de esta semana, en la Ciudad Deportiva. / CCF

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF de Iván Ania ultima su itinerario de pretemporada con el Real Betis Deportivo, penúltima prueba antes del arranque de Liga, el 18 de agosto ante el Sporting de Gijón en El Molinón. Los blanquiverdes abordan el cruce con el cuadro dependiente verdiblanco con sensaciones encontradas, después de despachar con buen regusto el cruce ante el propio combinado liderado por Manuel Pellegrini semanas atrás -pese a la derrota-, pero en Oliva caer con claridad frente a Al Arabi catarí, por un contundente 0-3. Y otra prueba inmediata espera a la vuelta de la esquina, este sábado a partir de las 21.45 horas frente al Cádiz en el Trofeo Ramón de Carranza. Por tanto, ante el filial bético y con el cuadro cadista tocará sacar las últimas concluisiones de la puesta a punto. Y después, fuego real.

