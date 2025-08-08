En Directo
Pretemporada
Sigue en directo el Córdoba CF-Real Betis Deportivo
Los de Iván Ania miden fuerzas con el filial heliopolitano en su penúltimo test del calendario veraniego
El Córdoba CF de Iván Ania ultima su itinerario de pretemporada con el Real Betis Deportivo, penúltima prueba antes del arranque de Liga, el 18 de agosto ante el Sporting de Gijón en El Molinón. Los blanquiverdes abordan el cruce con el cuadro dependiente verdiblanco con sensaciones encontradas, después de despachar con buen regusto el cruce ante el propio combinado liderado por Manuel Pellegrini semanas atrás -pese a la derrota-, pero en Oliva caer con claridad frente a Al Arabi catarí, por un contundente 0-3. Y otra prueba inmediata espera a la vuelta de la esquina, este sábado a partir de las 21.45 horas frente al Cádiz en el Trofeo Ramón de Carranza. Por tanto, ante el filial bético y con el cuadro cadista tocará sacar las últimas concluisiones de la puesta a punto. Y después, fuego real.
Primeros 15 minutos
15'. Lo intenta el Córdoba CF en este primer cuarto de hora. El Betis Deportivo aguanta bien el tipo.
Minutos de tanteo
7'. Primeros minutos de tanteo para ambos equipos en El Arcángel.
Arranca el encuentro (0-0)
¡Empieza a rodar el balón en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel! Primera posesión para los locales.
Saltan los jugadores
¡Y vuelven los jugadores al verde! Sin afición, los protagonistas saltan al campo para disputar un nuevo test de preparación.
Diez minutos para que comience el choque
Los jugadores vuelven a vestuarios. Tan solo diez minutos para que el balón comience a rodar.
Sánchez Carreras, árbitro del partido
El árbitro que dirigirá el Córdoba CF-Betis será Javier Sánchez Carreras, del colegio cordobés. junto a Juan José Huertas Marqués y Alfonso Mármol Cabrera.
Once inicial del Betis Deportivo
¡Y también conocemos el once inicial del Betis Deportivo! Javi Medina sale con:
Manu González, Álex Pérez, Oreiro, Elyaz, Migue Romero, Fabián Embalo, Rica, Adrián Martín, Iker Amores, Joao Gabriel y Yanis.
Los canteranos Albuera y Ntji, titulares
¡Y ya tenemos once inicial! Para este test de preparación, Iván Ania apuesta por:
Iker Álvarez en portería, junto a Albuera, Rubén Alves, Álex Martín y Alcedo en defensa. En mediocampo salta Theo Zidane en compañía de Requena y Ntji. Después, en el tridente, estarán Diego Bri y Adri Fuentes desde la bandas, asociándose con Obolskii, que partirá de inicio en punta.
Cambio de sede
Hubo cambio de sede, y casi de última hora, para el envite de este viernes. Inicialmente se había programado para su disputa en la Ciudad Deportiva, aunque la entidad ha optado por reubicarlo en el Reino, alegando cuestiones de operatividad. Eso sí, su celebración a puerta cerrada no ha cambiado.
