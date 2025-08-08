Sigue en directo el Córdoba CF-Real Betis Deportivo

Los canteranos Albuera y Ntji, titulares

¡Y ya tenemos once inicial! Para este test de preparación, Iván Ania apuesta por:

Iker Álvarez en portería, junto a Albuera, Rubén Alves, Álex Martín y Alcedo en defensa. En mediocampo salta Theo Zidane en compañía de Requena y Ntji. Después, en el tridente, estarán Diego Bri y Adri Fuentes desde la bandas, asociándose con Obolskii, que partirá de inicio en punta.