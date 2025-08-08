Iván Ania, tras la derrota del Betis Deportivo: "Tenemos que mejorar ciertos aspectos"

Con la derrota ante el Betis Deportivo, el Córdoba CF acumula ya tres tropiezos en esta pretemporada. La igualdad fue la nota predominante durante gran parte del choque en El Arcángel. Sin embargo, un gol de Destiny decantó el duelo a favor del filial verdiblanco, dejando a los blanquiverdes sin premio en su cuarto test preparatorio de cara a la temporada 2025-26. Un balance negativo que deja a los de Iván Ania con tareas pendientes. «En ciertos momentos estuvimos bien en la presión, fuimos capaces de robar, pero creo que tenemos que mejorar ciertos aspectos», valoró el técnico ovetense.

Una nueva derrota

Una nueva derrota que no deja a los blanquiverdes con buenas sensaciones, aunque el preparador cordobesista subrayó la necesidad de seguir mejorando: «El Betis Deportivo es un equipo que te exigió, porque es un equipo que tiene buen pie, que trata bien el balón y te exige ir ajustado en la presión. Estamos en pretemporada y a veces estas derrotas vienen bien para ajustar cosas y hoy es uno de los días en los que a través del vídeo tendremos que ver cosas para enseñar a los jugadores y poder mejorar de cara a futuro».

Vuelta de Kevin Medina y Rubén Alves

En clave positiva, por otro lado, Ania confirmó, en el tema físico, habían logrado «el objetivo que nos habíamos marcado, que era que la mayoría de jugadores pudieran jugar esos 90 minutos». Además, volvieron a sumar minutos Kevin Medina tras su lesión y también Rubén Alves, quien disfrutó de su primera titularidad en esta pretemporada. «También Kevin pudo volver a tener minutos después de la lesión y Rubén también, así que creo que desde el punto de vista físico es positivo», finalizó.