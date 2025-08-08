Horario y donde ver por televisión el Cádiz CF-Córdoba CF que pondrá en juego el Trofeo Carranza

El Córdoba CF disputará este sábado, 9 de agosto, su quinto y último amistoso de la pretemporada. Los de Iván Ania visitarán el Nuevo Mirandilla para jugar el prestigioso Trofeo Carranza ante el Cádiz CF. El choque arrancará a las 21.45 horas.

El conjunto blanquiverde se medirá por primera vez en la pretemporada a un equipo de su categoría, la Liga Hypermotion. En juego estará el torneo de verano más prestigioso del país que han ganado a lo largo de la historia clubes como el Real Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid.

Un rival reforzado

El conjunto gaditano es uno de los muchos equipos de la categoría que aspiran a lograr la permanencia cuanto antes y luchar a continuación por una plaza en las eliminatorias de ascenso. Esta temporada se ha reforzado para mejorar la discreta campaña anterior.

El partido será el quinto de la pretemporada cordobesista. Inicialmente venció por 2-1 al Ittihad Riadi Tánger en Pozoblanco. Posteriormente perdió de manera consecutiva contra el Real Betis en El Arcángel (3-4), ante el Al Arabi en Oliva (0-3) y frente al Betis Deportivo en El Arcángel (0-1).

¿Dónde ver el partido?

El encuentro podrá verse en directo a través de Canal Sur 1 desde las 21.35 horas. Los aficionados podrán disfrutar de ver el encuentro por tanto en un canal en abierto. También podrá seguirse a través de la página web del Cádiz en su sección Plaiz, a la que puede accederse de manera gratuita simplemente dándose de alta en este enlace.