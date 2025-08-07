Elyaz y Théo Zidane, cara a cara en el Córdoba CF-Betis Deportivo

El Córdoba CF jugará este viernes a las 10.00 horas su cuarto encuentro de la pretemporada. El partido tendrá lugar en la Ciudad Deportiva con el Betis Deportivo como rival. El encuentro servirá para que se enfrenten por primera vez Théo y Elyaz Zidane, dos de los cuatro hijos de la leyenda del fútbol Zinedine Zidane.

Théo Zidane saluda a su hermano Luca antes del inicio Córdoba CF Granada CF de la pasada campaña. / Manuel Murillo

Théo Zidane ya sabe lo que es enfrentarse a uno de sus hermanos en su etapa en el Córdoba CF, pues en la pasada campaña se enfrentó a Luca, portero del Granada CF. El primer enfrentamiento entre ambos pudo llegar el pasado 13 de octubre en un partido correspondiente a la novena jornada, lo que finalmente no ocurrió. El Córdoba CF visitó entonces el Nuevo Los Cármenes. Luca no llegó a saltar al campo y Théo fue expulsado con una polémica tarjeta roja en el 39. Pese a quedarse con uno menos, el equipo de Iván Ania plantó cara a su rival, hasta el punto de dominar en ciertas fases del choque. Un gol de Diao en el descuento de la segunda parte le costó a los blanquiverdes regresar a Córdoba con una derrota por 1-0.

El duelo entre Theo y Luca

Sí se produjo el enfrentamiento entre ambos hermanos en el duelo de la segunda vuelta. El partido se celebró en El Arcángel el pasado 2 de marzo en un envite de la 29ª jornada. Ambos salieron como titulares. El Córdoba CF logró entonces la mejor goleada de la temporada con un 5-0. Los tantos los marcaron Álex Sala (2), Carracedo, Pedro Ortiz y Luca Zidane en propia puerta. No pudo tener más mala suerte Luca, ya que encima de marcarse el 5-0 en propia puerta en el minuto 86 se lesionó y tuvo que ser sustituido. Theo se mantuvo en el campo hasta el 61, pues entonces entró Alberto del Moral a sustituirle, ya con el partido con el marcador en 3-0.

Elyaz Zidane, con el balón, en un entrenamiento del Betis Deportivo. / BETIS DEPORTIVO

Un jugador formado en el Real Madrid

Elyaz Zidane es un central zurdo de 19 años que lleva en el filial verdiblanco desde el mes de enero del 2024. Nacido en Marsella el 26 de diciembre del 2005, pasó más de tres años en la cantera del Real Madrid, club que abandonó cuando era todavía juvenil para enrolarse en el Betis.

En su primera campaña en Sevilla formó parte de la plantilla que subió a la Primera Federación. El equipo verdiblanco celebró el ascenso en el campo del Pontevedra, en la vuelta de la última eliminatoria por subir. Elyaz participó en ocho partidos a lo largo de la campaña, en los que acumuló 418 minutos. En la Liga 24-25 saltó al campo en doce partidos, con un saldo de 580 minutos, en los que recibió una tarjeta roja.

En la convocatoria de Córdoba

Elyaz Zidane ha saltado al campo solo en uno de los tres amistosos del Betis Deportivo en la actual pretemporada. Jugó en la segunda parte de la victoria por 4-0 ante el Wolves sub 23. Sin embargo, no fue alineado en el empate a cero contra el Casapia AC portugués y en la derrota por 3-0 en el campo del Recreativo. Para el partido de este viernes en la Ciudad Deportiva va a formar parte de la convocatoria.

Al único hermano que ya no se puede enfrentar ya Théo Zidane es a Enzo, pues se retiró en el mes de septiembre del 2024 con 29 años, o sea hace once meses. Zinedine Zidane es un habitual de los partidos en los que se enfrentan sus hijos, por lo que podría estar este viernes en la Ciudad Deportiva. Por Córdoba ha pasado en varias ocasiones a ver en directo las evoluciones de Theo.

Zinedine Zidane, en el palco de El Arcángel para presenciar el Córdoba CF-Granada CF de la pasada Liga. / m

Suscríbete para seguir leyendo