El Córdoba CF, ante un mercado a fuego lento

Calma chicha. La noticia en el mercado de fichajes del Córdoba CF es que no hay noticia. Antonio Fernández Monterrubio, CEO blanquiverde, aseguró en una rueda de prensa reciente que en el club tenían claro que estarían en las oficinas de El Arcángel “en el último minuto del último día del mercado”. Y todo apunta a que lo dicho por el dirigente será una realidad.

Afinar

Todo apunta a que la última etapa del mercado de fichajes del Córdoba CF parece que se cocinará a fuego lento después de un mes de junio y de julio en el que se vivieron momentos frenéticos. Ahora, el club blanquiverde busca afinar, rematar el trimestre justo antes del inicio de Liga, y ahí deberá andar con ojo.

Antonio Fernández Monterrubio, a la derecha, junto a Sergi Guardiola. / Víctor Castro

Porque la realidad es que el Córdoba CF no ha recibido ni una sola oferta por ningún jugador. Ni tan siquiera un contacto, una llamada. Precisamente, ese fue uno de los motivos por los que Álex Sala salió como titular en el tercer encuentro amistoso de pretemporada, ante el Al Arabi, en Oliva, el pasado sábado (3-0). El de Viladecans, como cualquier profesional, tiene sus aspiraciones, que no son otras que jugar en Primera División, sea con el Córdoba CF o con otra camiseta. Pero lo cierto es que a El Arcángel no ha llegado ni una sola oferta por él. Podría argumentar su representante que ofertas en firme y por escrito no, pero que quizás ha habido llamadas. Ni eso siquiera. Otra cosa es que el Alavés –y otros- estén utilizando el tiempo como arma de presión. Es decir, que esperen hasta las últimas semanas de mercado para que la premura del cierre de la ventana actúe como acicate para que el club blanquiverde abra la mano y permita la salida del centrocampista catalán. Pero el Córdoba CF dispone de dos elementos claros por los que esa arma de presión no sería efectiva. La primera, que ya demostró hace un año, con Antonio Casas, que no deja salir a un futbolista si no tiene recambio o si no tiene tiempo para encontrarlo. Y la segunda, que la entidad blanquiverde no es un club vendedor al uso. Pretende realizar movimientos de venta siempre, pero no a cualquier coste y, desde luego, no de cualquier manera. Así, el Alavés –ni otros- se ha puesto en contacto con la entidad blanquiverde ni ha habido hasta ahora ni una leve aproximación a algo parecido que sea negociar.

¿Jacobo?

Otro nombre que no aparece tanto en el entorno blanquiverde como futurible traspaso pero que podría aparecer es el de Jacobo González. El mediapunta madrileño dispone de cartel en la rueda del fútbol profesional y, de hecho, ha habido representantes que lo han nombrado como producto apetecible para realizar alguna operación. Sin embargo, al Córdoba CF le pasa con Jacobo González como con Álex Sala: no ha recibido ningún tipo de contacto. La postura de la entidad blanquiverde es que si, según algunos, el futbolista tuvo un año discreto anotando nueve goles y dando cinco asistencias, como en la 2025-26 tenga un año bueno… En cualquier caso, nadie ha podido generar aún una duda en la planta noble de El Arcángel con Jacobo González, ya que no ha llegado nadie planteando nada por él, por lo que la postura del Córdoba CF señalándole como intransferible ni tan siquiera ha tenido que ser debatida. Hasta ahora.

Jacobo González, Xavi Sintes y Carlos Isaac, durante una sesión en la Ciudad Deportiva. / VÍCTOR CASTRO

La otra zona que se verá afectada por la recta final de mercado será la defensa. Desde el final de la pasada temporada estaba claro que José Manuel Calderón tendría complicado seguir en el Córdoba CF después de las decisiones que fue tomando Iván Ania a lo largo de la segunda vuelta del campeonato. Una segunda vuelta en la que tanto un lateral derecho como un futbolista del filial tenían prioridad para el puesto por delante del jugador de Paradas. Así, a pesar de ser “una decisión de club”, está claro que el equipo dispone de un cuerpo técnico que, obviamente, opina sobre las decisiones deportivas del club.

Además, parece que Franck Fomeyem apunta más al lateral que al centro de la defensa, sobre todo teniendo en cuenta la zona en la que actuó preferentemente el camerunés en Primera Federación, por lo que la salida de Calderón no supondría la llegada de otro lateral, sino de un central. Siempre se ha dicho que el Córdoba CF sigue buscando a “un Dragi Gudelj” desde su retirada definitiva del fútbol, hace ahora un año, aproximadamente. La presencia del serbio nacido en Holanda era imponente en la zaga blanquiverde y un relevo se antoja más que complicado. Pero en la comisión deportiva se aspira a encontrar a ese central rápido, móvil y de buen trato de balón que pueda actuar, ocasionalmente, de lateral zurdo. Un lateral zurdo que, en principio, estará cubierto por Juanmari Alcedo y por Carlos Albarrán.

Por lo tanto, encontrar ese “mirlo blanco” en la zaga, algo nada fácil, será otro motivo añadido para que el Córdoba CF se tome con calma este último mes de la ventana estival de fichajes. Un mercado veraniego que se cuece a fuego lento.

