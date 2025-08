La reiterada ausencia de Calderón y el regreso de Álex Sala marcaron el encuentro del Córdoba CF en Oliva

El encuentro disputado por el Córdoba CF ante el Al Arabi en Oliva dejó a varios componentes de la plantilla sin vestirse de corto por diversos motivos. Se quedaron sin jugar Dalisson, Rubén Alves, José Calderón, Alberto del Moral y Kevin Medina, además de Adilson, ausente en Oliva por encontrarse en Córdoba recuperándose de su lesión de larga duración. Sin embargo, Álex Sala gozó de sus primeros minutos en la presente pretemporada.

El técnico blanquiverde, Iván Ania, es del gusto de darles oportunidades a todos sus jugadores en los amistosos de pretemporada. El asturiano quiere ver a todos los componentes de la plantilla sobre el campo para así conocer su estado de forma y el nivel de motivación en que se encuentran, además de comprobar cómo van asimilando sus conceptos.

Dalisson, ausente por problemas físicos

La ausencia más destacada fue la del español de origen brasileño Dalisson. El jugador llegado este verano procedente del Pontevedra de la Segunda RFEF se quedó fuera de la convocatoria por problemas físicos. Se notó en el centro del campo la falta de este jugador. Su función de enganche entre el centro del campo y la delantera la ejerció a la perfección en los dos choques anteriores. Sus molestias no parecen revestir ningún tipo de gravedad, pues en el entrenamiento de la mañana de este domingo ya se encontraba de nuevo ejercitándose junto al resto de sus compañeros. Todos esperan que vuelva a estar disponible de cara a los partidos contra el Betis Deportivo y el Cádiz que se avecinan.

Alineación del Córdoba CF en el encuentro contra el Al Arabi. / LOF

Calderón sigue sin vestirse

Ya no llama la atención que de nuevo no fuera convocado José Calderón. El lateral sevillano no ha entrado en la lista de Ania en ninguno de los tres encuentros celebrados. El paradeño tiene abierta la puerta de salida del club, así que en estos días se encuentra barajando las diversas opciones que tiene para incorporarse a otro equipo. Todo parece indicar que se irá a un conjunto de la Primera Federación o de fuera de España.

Alves, en fase de recuperación

Rubén Alves sigue recuperándose de las molestias físicas que le han dejado sin jugar en los tres amistosos de la presente campaña. Pese a que inició la pretemporada junto al resto de sus compañeros, pronto tuvo que parar. Poco a poco se está incorporando de nuevo a los entrenamientos, si bien le faltan todavía algunas días para encontrarse disponible. El estreno del central podría llegar el próximo 8 de agosto en el amistoso a puerta cerrada contra el Betis Deportivo.

Kevin Medina, a la espera

Kevin Medina tampoco pudo saltar al campo en el choque contra la escuadra catarí. El atacante malagueño mostró chispazos de la calidad que atesora en el partido de Pozoblanco frente al Ittihad Riadi Tanger. Sin embargo, unas molestias físicas le han obligado a parar. Ahora lleva dos semanas entrenando en solitario al margen de sus compañeros. El Córdoba CF necesita de la calidad y el desborde del malacitano, un jugador diferente al resto y por ello con capacidad para romper a las defensas contrarias.

Arévalo, a la espera de una oportunidad

Tampoco jugó Arévalo, el portero del filial, en estos días en dinámica del primer equipo como tercer guardameta de la primera plantilla. Ania se encuentra satisfecho con su trabajo en los entrenamientos, pese a que hasta el momento ha utilizado, como es lógico, a los dos guardametas de la plantilla profesional, Carlos Marín e Iker Álvarez. Arévalo tendrá la oportunidad de entrar en las convocatorias de los partidos de la Liga cuando Iker Álvarez tenga que irse a jugar con la selección de Andorra.

El inesperado estreno de Álex Sala

La gran sorpresa de la alineación inicial llegó con el estreno en la pretemporada del centrocampista Álex Sala. Ausente en los dos primeros choques de la pretemporada y con algún club de Primera siguiendo sus pasos para la próxima Liga, nadie esperaba que saltara al campo. El catalán dio una buena impresión sobre el terreno de juego de Oliva. Incluso generó peligro con dos disparos desde fuera del área.

Los que quedan por debutar

Así, tras el partido de este sábado, Rubén Alves, Alberto del Moral y Calderón son los únicos componentes de la primera plantilla actual que no han dispuesto de minutos en las tres primeras citas de la pretemporada. Del Moral, que llegó a la concentración de Oliva un día antes del partido, tampoco saltó al césped.