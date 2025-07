Iván Ania traza su convocatoria para Oliva: 26 jugadores, tres del filial y sin Mariano Carmona

El Córdoba CF ya tiene definidos los nombres que formarán parte del stage estival en la localidad valenciana de Oliva. Iván Ania ha confeccionado una lista de 26 futbolistas para afrontar la concentración que se prolongará hasta el 5 de agosto y que marcará el tramo decisivo de la pretemporada blanquiverde. La principal novedad no está en los que van, sino en quien no lo hará: Mariano Carmona, junto a la lógica ausencia del lesionado Adilson Mendes. Y es que el joven atacante murciano no estará junto al resto del grupo y todo apunta a que su futuro inmediato pasa por una cesión a un equipo de Primera Federación.

La lista oficial

El técnico asturiano ha apostado por una convocatoria amplia y con mezcla de experiencia y juventud, incluyendo a varios futbolistas del filial en la expedición. En la portería viajarán Iker Álvarez, Carlos Marín y Alejandro Arévalo, este último en dinámica del primer equipo desde el inicio del verano.

En la línea defensiva estarán José Calderón, Alcedo, Fomeyem, Xavi Sintes, Rubén Alves, Álex Martín, Carlos Albarrán y Carlos Isaac. En la medular se han citado Álex Sala, Isma Ruiz, Theo Zidane, Pedro Ortiz, Dani Requena, Dalisson y otro canterano que viene pisando fuerte como Ntji Tounkara.

La nómina ofensiva incluye a Jacobo González, Diego Bri, Carracedo, Adrián Fuentes, Nikolai Obolskii, Sergi Guardiola y dos jugadores con distintas realidades: Kevin Medina, aún en fase de recuperación, y George Andrews, atacante del filial que sigue acumulando minutos bajo la mirada del cuerpo técnico.

La convocatoria de Iván Ania para la concentración del Córdoba CF en Oliva. / CCF

El Córdoba CF desarrollará su trabajo en el Oliva Nova Beach & Golf Resort, donde disputará también su próximo amistoso el viernes 2 de agosto ante el Al Arabi de la máxima categoría catarí, antepenúltimo de la precampaña. Allí se decidirán no solo aspectos tácticos y físicos de cara al estreno liguero, sino también el futuro inmediato del proyecto, con alguna otra posible salida en ciernes.

