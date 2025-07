El Córdoba CF saca más luces que sombras de un pulso vibrante ante el Betis

El Trofeo Puertas de Córdoba volvió a teñirse con tintes verdes, pero esta vez no de los habituales. Se llevó el gato al agua el Real Betis, luciendo una constelación de figuras y bajo el mando de un Manuel Pellegrini que tuvo que ajustar el libreto en múltiples ocasiones hasta llegar al 3-4 final. Y todo, ante un Córdoba CF que no se achicó ni por arriba ni por abajo. Ni ante el cartel del adversario, ni con una ristra de nombres propios internacionales enfrente, ni sin dejar de mostrar una versión valiente e igual de competitiva... Lo hizo en una noche de contrastes variados, con goles, apagones, taconazos y un ambiente festivo en un Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a rebosar. Y de saldo, una cita para el recuerdo, una derrota que no sabe a eso y muchos apuntes para seguir dando forma al libreto blanquiverde de esta precampaña 2025-2026.

Salen con todo

La cita se gestó entre bastidores, por momentos incluso a ciegas -un apagón eléctrico puso cierta incertidumbre al asunto a pocos minutos del arranque-, pero nadie se reservó nada. O casi. Iván Ania apostó de inicio por un once reconocible, muy similar al que compitió de inicio en Pozoblanco, aunque con retoques puntuales en la zaga y en la portería. Carlos Marín fue esta vez el elegido bajo palos; delante, Fomeyem y Álex Martín formaron pareja de centrales, flanqueados por Carlos Isaac y Juan María Alcedo. En la medular, el técnico ovetense rescató el trivote, con Isma Ruiz y Pedro Ortiz en labores de contención, y Dalisson algo más suelto entre líneas. Jacobo González volvió a la banda izquierda, mientras que Carracedo mantuvo su sitio habitual en la derecha. En punta, Guardiola volvió a ejercer como referencia ofensiva.

En el lado bético, el despliegue de nombres fue absoluto. Manuel Pellegrini no escatimó en talento y salió con un once repleto de figuras. Vallés defendió el arco, con Bellerín, Oreiro, Natan y Ricardo formando en defensa. En el centro del campo, Mawuli, Fornals e Isco Alarcón -estrella de la noche- comandaron por dentro, con Riquelme y Lo Celso en los costados. Arriba, el colombiano Cucho Hernández actuó como hombre más adelantado.

Con tal concentración de calidad sobre el césped, las primeras llegadas claras no tardaron en asomar por El Arcángel. La advertencia de apertura la firmó Rodrigo Riquelme, con una internada por la izquierda que dejó atrás a su par y cuyo centro raso no alcanzó por escasos centímetros un Cucho Hernández ya relamiéndose en el segundo palo, con Carlos Marín superado. El guardameta almeriense que sí respondió minutos después, al repeler un disparo seco de Isco desde la frontal. Incluso más determinante se mostró Álex Martín, que salvó bajo palos un remate a bocajarro de Lo Celso tras una combinación vertiginosa por dentro del Betis.

Tanto fue el cántaro a la fuente que acabó por romperse... Llegado el minuto diez al reloj, el propio Cucho no perdonó -porque ya las había tenido- tras una rápida transición en la que se impuso en carrera a Fomeyem y definió raso, ajustado, para adelantar tempranamente al cuadro verdiblanco. Reaccionó algo después el Córdoba CF, en una acción a balón parado que cabeceó Martín tras un saque de esquina, sin suerte.

Duelo de insistentes

Se fue soltando el Córdoba CF con el paso de los minutos y, tras superar el ecuador del primer acto, encontró el premio a su insistencia. La mecha la encendió Carracedo con una de sus galopadas marca de la casa por el carril derecho, que desembocó en un balón filtrado al corazón del área. Y por ahí apareció Ortiz para enganchar un potente disparo que, tras topar el poste, rebotó en la espalda de Álvaro Vallés para poner el 1-1.

Pero la alegría fue efímera. Apenas unos minutos más tarde, Fornals volvió a desnivelar el marcador con un derechazo seco desde la frontal, que se coló entre el vuelo de Marín y el palo derecho. Porque cada paso al frente de los blanquiverdes encontraba una réplica casi inmediata por parte verdiblanca… De hecho, tras un envío raso de Alcedo que prolongó con el pecho Sergi Guardiola, Carracedo tuvo una más, aunque su remate se marchó desviado. Le siguieron otra ocasión del ariete de Manacor, desarticulada por Natan, y una sucesión de intentonas de Riquelme e incluso un postrero balón a la madera de Hernández. Porque el duelo se había convertido en un vaivén de llegadas. Y el descanso, llegó con las espadas en todo lo alto.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran el gol de Pedro Ortiz, en la primera mitad del partido. / MANUEL MURILLO

El segundo tiempo arrancó con carrusel de cambios y un apagón total que dejó sin luz al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. La grada respondió con linternas en alto y el Córdoba CF, con fútbol. Y es que tras una gran combinación por la derecha, Guardiola sirvió un taconazo exquisito y Dalisson, enchufado en esta pretemporada, firmó el 2-2 con un remate seco.

Iker Álvarez sostuvo a los suyos con una parada salvadora a Riquelme acto seguido y, con otra sesión de permutas en el campo, los de Ania siguieron creciendo con cierto ritmo. De Almeida, precisamente, volvió a rozar el gol y Requena tomó galones en la medular. Se sumaron Bri, Mariano y Sintes en un tramo de autoridad local… hasta que una acción aislada, con desconexión entre Isaac e Iker incluida, la aprovechó Bakambu para firmar el 2-3.

También volvió a perdonar seguidamente Bakambu el cuarto, pero no erró en la siguiente. Más veloz que Sintes, el congoleño tardó entre poco y nada en firmar su doblete y elevar el marcador al 2-4, que parecía definitivo hasta que Adri Fuentes, ya en la recta final, recortó distancias de cabeza tras recoger un rechace al segundo palo. Incluso volvió a rondar el empate el madrileño antes del cierre… Y como balance, la primera derrota de la pretemporada, aunque sin sabor del todo amargo: buenas sensaciones, imagen competitiva y ambiente festivo ante un rival de enjundia europea.

El Arcángel, en semi penumbra durante el Córdoba CF-Real Betis. / MANUEL MURILLO

Ficha técnica 3 - Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Fomeyem, Álex Martín, Alcedo, Dalisson, Isma Ruiz, Pedro Ortiz, Jacobo González, Carracedo y Sergi Guardiola. Entrenador: Iván Ania. También jugaron: Iker Álvarez, Theo, Fuentes, Diego Bri, Mariano, Requena, Xavi Sintes, Obolskii y George Andrews. 4 - Real Betis Balompié: Álvaro Vallés, Héctor Bellerín, Oreiro, Natan, Ricardo, Mawuli, Pablo Fornals, Lo Celso, Isco, Riquelme y Cucho. Entrenador: Manuel Pellegrini. También jugaron: Pau López, Ruibal, Bartra, Altimira, Iker Losada, Bakambu, Perraud, Morante, Chimy Ávila y Pablo. Goles: 0-1 (9’) Cucho Hernández. 1-1 (24’) Pedro Ortiz. 1-2 (27’) Pablo Fornals. 2-2 (56’) Dalisson. 2-3 (72‘) Bakambu. 2-4 (86‘) Bakambu. 3-4 (90’) Adri Fuentes. Árbitro: José Sánchez Villalobos, del colegio almeriense. Tarjetas: a Carracedo (26’) y Lo Celso (55’). Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Suscríbete para seguir leyendo