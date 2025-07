Iker Álvarez, Fomeyem y Álex Martín muestran su emoción por fichar por el Córdoba CF

El Córdoba CF continuó en la mañana de este miércoles con las presentaciones de los jugadores que ha incorporado hasta el momento en el mercado veraniego. En esta ocasión les tocó el turno al portero andorrano Iker Álvarez, y a dos centrales, al camerunés Frank Fomeyem y al canario Álex Martín.

Iker Álvarez, nuevo portero del Córdoba CF. / Noemí Caballero

Iker Álvarez

Iker Álvarez llega con la misión de disputarle la titularidad a Carlos Marín, uno de los referentes del actual plantel blanquiverde. Internacional absoluto con Andorra. ha llegado a Córdoba procedente del Villarreal B, si bien también ejercía de tercer portero en la primera plantilla del equipo castellonense.

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, elogió las “muchas virtudes que por nuestras referencias tienes dentro y fuera del campo”.

El director deportivo, Juanito, hizo hincapié en que es un portero ya con experiencia con una selección como la de Andorra y en la categoría en su pasado con el Villarreal.

Iker Álvarez dio las gracias al Córdoba CF “por darme la oportunidad de volver al fútbol profesional después de un año. Estoy muy emocionado por empezar esta nueva etapa y, sobre todo, de iniciarlo en un equipo como el Córdoba”.

Sin miedo a la competencia

Iker llega a un equipo en el que Carlos Marín tiene en principio asegurada la titularidad. Pese a ello ha querido incorporarse a la entidad blanquiverde. Según el guardameta, “el club ha sido muy claro conmigo desde el principio. Me ha dicho las cosas que había, tanto las buenas como las malas. A partir de ahí, he decidido venir aquí por el proyecto que tienen, la ambición que tiene el club y, sobre todo, por las ganas de hacer bien las cosas que está mostrando el club tanto dentro como fuera del campo. Sí que es verdad que la competencia es muy grande, pero creo que ahora mismo en el futuro profesional en todos lados hay mucha competencia. Aquí la figura de Carlos sabemos lo que es. Todo el mundo sabe, yo no voy a decir ni a enseñar que es Carlos para el club”.

El nuevo portero del Córdoba CF define, precisamente a Carlos Marín como un guardameta “muy bueno y sobre todo muy completo. Creo que transmite mucha seguridad al equipo. Creo que tenemos unas cualidades bastante parecidas”.

Iker Álvarez es un cancerbero de los que le gusta ayudar al equipo jugando el balón con el pie. Ya de hecho mostró sus cualidades el pasado viernes en el partido de Pozoblanco. Sobre el estilo de juego del Córdoba CF opina que”estoy muy contento con la propuesta que tiene el equipo, las ganas que tienen todos los jugadores de querer el balón y de intentar hacer un fútbol ofensivo. Y eso también es algo que a mí se me ha enseñado también en los últimos años en el Villarreal. Es un fútbol que se adapta mucho a mis capacidades y a mis cualidades”.

Fomeyem, en su presentación como jugador del Córdoba CF. / Noemí Caballero

Frank Fomeyem

Juanito reconoció que Fomeyem, conocido entre sus compañeros como ‘Fofo’, es un jugador al que llevaban siguiendo desde hacía tiempo y al que habían intentado incorporar en anteriores ventanas de mercados. “No ha sido sencillo traerlo hasta que acabó su vinculación con el Antequera”.

Juanito asegura que el central camerunés “es un jugador con unas características importantes. Es rápido, fuerte en el duelo y va bien de cabeza. Puede jugar de central y lateral derecho, aunque aquí le hemos fichado como central”.

Fomeyem, que ya pudo venir al Córdoba CF en el pasado mes de enero, reconoce que se siente más a gusto en el puesto de central pero que “vengo a ayudar donde haga falta”. ç

Álex Martín hace sus primeras declaraciones como jugador del Córdoba CF. / Noemí Caballero

Álex Martín

El central Álex Martín ha venido al Córdoba CF procedente del Elche, equipo con el que viene de subir a Primera División. Monterrubio elogió del canario a la hora de presentarlo que “puedes aportar mucha luz fuera del terreno de juego por tu experiencia, por lo vivido antes ya en tu profesión”. Juanito apuntó mientras que es un jugador “rápido en la subida del balón y que conoce el fútbol profesional”.

El nuevo central blanquiverde señaló, sobre su llegada al Córdoba CF, que “es un placer estar aquí, de defender a este club. En lo poquito que llevo aquí, todo lo que he visto me ha gustado mucho. El vestuario, todo en general, yo he venido aquí para ayudar”.

El defensa canario aseguró que en este momento de su carrera “necesitaba estar en su sitio así, como una familia. Los compañeros, la verdad es que me han tratado muy bien, lo mismo que la directiva”.

Un perfil del gusto de Iván Ania

Martín considera que sus cualidades como jugador responde al perfil del tipo de central que le gusta al técnico, Iván Ania, características como “la personalidad con balón, el atrevimiento y jugar arriba”.

La llegada al Córdoba le supone “una manera de seguir creciendo, mejorando, de ver de lo que soy capaz, pues ya sé que todavía me queda mucho”. El central se está adaptando rápido a su nuevo equipo porque “ya vengo de de un equipo con este modelo de juego”.