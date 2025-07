El Córdoba CF y una tripleta que rebosa ilusión: Alcedo, Mariano y Adrián Fuentes

Avanza la ronda de presentaciones en un Córdoba CF que acelera el paso tras alcanzar prácticamente el ecuador de su pretemporada. Esta vez, el protagonismo fue triple, con la puesta de largo oficial de Adrián Fuentes -en su regreso al club-, Juan María Alcedo y Mariano Carmona, tres de las nuevas incorporaciones al proyecto de Iván Ania. Los tres futbolistas, que ya acumulan varias sesiones de trabajo bajo las órdenes del técnico ovetense, ofrecieron este martes sus primeras impresiones como jugadores blanquiverdes. El acto tuvo lugar en la sala de prensa de El Arcángel y estuvo acompañado por el CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio , y del director deportivo, Juan Gutiérrez «Juanito» .

Alcedo: compromiso y adaptación

El lateral andaluz fue el primero en tomar la palabra. Llegado tras quedar libre de contrato en el Albacete, el roteño reconoció sentirse «muy contento» por unirse al proyecto, destacando la facilidad de adaptación gracias al buen ambiente del vestuario. «Desde el primer momento estoy intentando aclimatarme al esquema de juego», apuntó, subrayando también su afinidad con la propuesta ofensiva y presionante de Ania. Aseguró que no dudó en venir: «Me hablaron maravillas del club y tenía claro que quería estar aquí. Me gusta la competencia porque hace que saquemos lo mejor. Estamos para aportar al equipo», señaló.

Desde el club, Monterrubio destacó que «siempre está con una sonrisa» y valoró su ilusión por llegar, mientras que Juanito remarcó lo sencillo que fue cerrar el acuerdo con él, catalogado de «muy rápido».

Fuentes: el hijo pródigo

El siguiente turno corrió a cuenta de uno de los regresos más esperados del verano. Adrián Fuentes vuelve a casa tras su crecimiento deportivo en otras latitudes, tras un pasado curso meteórico en las filas del Tarazona -con el que se alzó como pichichi del Grupo 1 de Primera RFEF-, y ahora con el objetivo claro de consolidarse en el fútbol profesional. «Estoy muy ilusionado con todo lo que viene por delante. Espero poder devolver esa confianza en el terreno de juego», afirmó el atacante, que no cerró la puerta a ocupar distintas demarcaciones, pese a haber brillado como delantero puro durante el pasado campeonato. «Estoy muy contento de estar de vuelta, de volver a casa. Es un sitio que ya conocía, tanto ciudad como club. Hizo que no tuviera ninguna duda», indicó.

«Soy distinto en rendimiento y madurez. Pero tengo la misma ilusión, las mismas ganas de triunfar. Por suerte, he tenido la oportunidad de volver al Córdoba CF y de dar ese salto al fútbol profesional. En el club se nota, al igual que el salto de categoría, una profesionalización muy diferente. Es un salto de calidad tanto para el club como para nosotros», reveló.

Desde la dirección deportiva se valoró su madurez y evolución. «Has crecido como jugador y como persona», expresó Juanito -también desvelando que ya se trató su fichaje en el pasado enero-. Monterrubio, por su parte, celebró su vuelta destacando que el futbolista «no dudó ni un momento en volver», algo que consideró clave en su incorporación.

Mariano: juventud, hambre y fe

La gran apuesta de futuro la encarna Mariano Carmona, atacante llegado desde el Coria y que afronta su primer reto en el fútbol profesional. A sus 24 años, el murciano se mostró agradecido por la oportunidad y ambicioso con sus metas: «Mi objetivo es quedarme y voy a dejar todo por intentarlo». Y es que pese a contar con muchas propuestas de Primera RFEF, según confesó el punta, la decisión siempre fue dar el salto al club blanquiverde: «Me la jugué, quise venir aquí porque apostaba por mí»

Desde el club, tanto Monterrubio como Juanito incidieron en su potencial. «Vienes de hacer muchísimos goles y te vemos con una ilusión y fuerza enormes», comentó el CEO. «Es un perfil que nos gusta, muy trabajador y con gol», añadió el director deportivo, quien no descartó una cesión si fuera necesario, aunque la voluntad del jugador es clara: quedarse.

Así, el Córdoba CF sigue dando forma a su renovado bloque de cara a un exigente, a la par que ilusionante, curso 2025-2026 en Segunda División, en el que la combinación de juventud, ambición y compromiso parece que vuelve a ser uno de los sellos distintivos del proyecto.

