Álex Sala y Jacobo González, dos pilares del Córdoba CF en el ojo del mercado

El Córdoba CF viene avanzando con paso bien firme en la confección de su plantilla para el nuevo curso 2025-2026 en Segunda División, es más, casi la ha cerrado. Con diez fichajes ya confirmados y solo algún movimiento más por concretar -especialmente en la medular-, el club ha dado prácticamente por zanjado el capítulo de incorporaciones. También el de salidas parece haber alcanzado su límite… aunque con matices. Y es que dos nombres con peso en el vestuario, Álex Sala y Jacobo González, todavía permanecen en una situación que la entidad no descarta que pueda cambiar si surgen propuestas convincentes en este segundo tramo del mercado de verano.

Y es que ambos tienen contrato en vigor hasta 2026 y son considerados activos importantes dentro del plantel. Pero precisamente por eso, su nombre está presente en diversas agendas de equipos, algunos incluso de superior categoría. Hasta ahora no ha habido movimientos formales, aunque desde el propio club se reconoce que «hay interés por varios jugadores», como ha admitido recurrentemente el CEO, Antonio Fernández Monterrubio. Por el momento, la realidad es que cualquiera de esas salidas debería producirse mediante una venta, dado que no se contempla ninguna rescisión. De hecho, tan solo Jude Soonsup-Bell se encuentra en ese panorama.

Sala, ausente en el estreno

El caso más evidente es el de Álex Sala. Su ausencia el pasado viernes en el primer test veraniego ante el Ittihad Riadi Tánger no pasó desapercibida. Ni jugó, ni siquiera fue convocado. Y aunque el club no ha comunicado nada al respecto, esa decisión técnica podría interpretarse como un primer indicio de que su situación no está del todo cerrada, aunque tanto desde su entorno como a nivel individual se está abordando esta época estival con relativa calma en todos los aspectos. «Tengo un año más de contrato, ya veremos lo que pasa en verano», ya comentaba el organizador en declaraciones a Diario CÓRDOBA en el pasado mayo, sin desvelar su futuro.

Porque Sala completó una temporada notable en su primera campaña como jugador en propiedad del Córdoba CF. Con 37 partidos disputados -32 de ellos como titular-, cinco goles y otra media decena de asistencias, fue uno de los ejes sobre los que se sostuvo el equipo de Iván Ania en la 2025-2025. Su rendimiento le valió el interés de clubes de mayor entidad durante el pasado tramo final de curso, sin ir más lejos, aunque las negociaciones no llegaron a cristalizar, o al menos no por el momento.

Ahora, con agosto a la vuelta de la esquina, su nombre vuelve a asomar como uno de los que podría agitar el mercado. Su perfil de mediocentro completo, con capacidad para iniciar juego, ganar duelos y llegar al área, lo convierte en un futbolista apetecible. El Girona, su club de origen, se reservó un porcentaje sobre una futura venta. Y con la cesión de Dani Requena cerrada para reforzar la medular -es un perfil similar-, la puerta podría entre abrirse si llega una oferta adecuada a las oficinas de El Arcángel.

Álex Sala se fotografía con jóvenes cordobesistas antes de un entrenamiento de esta pretemporada. / VÍCTOR CASTRO

Jacobo, un nombre inesperado

Más sorprendente resulta el caso de Jacobo González, cuyo nombre no aparecía hasta ahora entre los candidatos a salir. De hecho, el madrileño fue una de las piezas clave en el tramo final del pasado curso. Cerró la liga con nueve goles y seis asistencias, siendo el segundo máximo goleador y el segundo en producción ofensiva del equipo, solo por detrás de Christian Carracedo. Todo ello tras un inicio de temporada discreto y un proceso de adaptación que no fue sencillo.

El ex del Alcorcón comenzó como mediapunta, pero fue reubicado en banda tras el cambio de sistema a un 4-3-3. La lesión de Adilson Mendes le permitió consolidarse en ese perfil izquierdo, en el que ofreció un rendimiento notable durante los últimos meses de competición. Con todo, y pese a que cuenta con contrato en vigor hasta 2026, una propuesta del fútbol griego, con una oferta económica al alza, podría abrirle la puerta de salida.

Por ahora, el Córdoba CF no ha recibido ninguna oferta concreta por su traspaso, pero es consciente de que su cotización ha crecido y no descarta movimientos en las próximas semanas si la operación se ajusta a las necesidades del club.

Un mercado aún en movimiento

En resumen, tanto Álex Sala como Jacobo González representan dos activos de peso en el Córdoba CF, pero también dos casos que podrían generar ingresos en caso de salir. La comisión deportiva mantiene por ahora la calma, aunque el tramo final del mercado -que suele concentrar las operaciones más relevantes- podría volver a agitar las aguas en El Arcángel. La última palabra la tendrá la oferta adecuada y, de darse, eso sí, la entidad respondería empleando cualquier ingreso en encontrar sustitutos de garantías.

Suscríbete para seguir leyendo