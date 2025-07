El Córdoba CF activa la operación por Alberto del Moral, pero el Oviedo enfría su regreso

El regreso de Alberto del Moral a El Arcángel no está ni mucho menos descartado, de hecho es una de las prioridades, pero tampoco será una operación sencilla. Y es que el Córdoba CF ha dado el primer paso para intentar recuperar al centrocampista de Villacañas, al que aspira reclutar una vez más de cara al próximo curso en Segunda División, con una propuesta de cesión al Real Oviedo. Sin embargo, la primera respuesta del conjunto asturiano ha sido negativa. Según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar este periódico, la oferta blanquiverde no ha alcanzado las pretensiones económicas de la entidad azul -aunque es un primer paso para inaugurar las conversaciones-, que por ahora no contempla dejar salir al jugador en esos términos, si bien sí tiene al pivote colocado en la lista de transferibles.

Quieren hacer caja

Y tocará negociar, lógicamente. Del Moral, que fichó por el Oviedo el pasado verano tras su paso por el Villarreal B, tiene contrato hasta junio de 2027. El club carbayón se aseguró su vinculación a largo plazo tras llegar libre, pero lo cierto es que su continuidad en el Tartiere no está asegurada. Una de las claves de su futuro la tiene Veljko Paunovic, técnico del club oviedista, que a lo largo de esta pretemporada -ya en desarrollo- tiene previsto decidir si cuenta o no con el mediocentro en su planificación para el reestreno en Primera División. Ciertamente, en la primera mitad del pasado curso no entró en los planes de Javi Calleja.

Por ahora, el jugador ha iniciado la puesta a punto con el conjunto asturiano, aunque trabajando al margen. Su futuro está en el aire. En función del papel que le otorgue el preparador serbio, el Oviedo podría abrirse a una cesión… o, en su defecto, buscar una venta que deje mayor rédito económico. En ese escenario, el Córdoba CF tendría menos margen de maniobra, ya que no ve con tan buenos ojos el entrar en una subasta por el futbolista. En todo caso, el club blanquiverde no oculta que el regreso de Alberto del Moral es una prioridad una vez habido perfilado la nueva plantilla... Tampoco lo hace el propio futbolista, que ha dejado claro a su entorno que su primera opción pasa por volver a Córdoba siempre y cuando tenga que abandonar las filas del combinado carbayón. Así que se puede decir: existe interés mutuo, pero la realidad contractual y económica todavía es un obstáculo.

Toda esa situación espera limarse de aquí al cierre de mercado, hasta el que los de El Arcángel, como hace tan solo unas fechas reconocía su CEO, Antonio Fernández Monterrubio, apurarán para pescar más talento. «Tiene calidad para sostener él solo el mediocampo. Cuando ha jugado, ha ofrecido mucha calidad. Tuvimos muy mala suerte con su lesión, pero es un futbolista que valoro mucho y cuya evolución ha sido muy positiva», ya reconocía Iván Ania meses atrás, evidenciando que su deseo es que en esta nueva etapa también se cuente con los servicios del toledano. Eso sí, el camino podría ser más largo de lo deseado...

Alberto del Moral, a la derecha, junto a Carlos Isaac en el Castellón-Córdoba CF. / CCF

Una recuperación necesaria

En ese contexto, los cordobeses también contemplan el encaje de Alberto del Moral en el esquema. Con apenas cinco partidos -ninguno completo-, dos como titular y con un balance de 178 minutos, cerró su segunda experiencia defendiendo la casaca blanquiverde, después de una segunda vuelta de competición marcada por las lesiones. Su readaptación a la dinámica, en el caso de fructificar las negociaciones, es otro elemento sobre la mesa, y el Córdoba CF confía en que su evidente deseo por traerle de vuelta pese más que el interés de otros competidores por su fichaje. Precisamente, el hecho de que su vuelta a la competición, e incluso a la rutina deportiva, sea una incógnita, podría allanar el sendero. Todo queda sujeto, por tanto, a que las cifras entre ovetenses y califas se ajusten desde ambas partes.

Suscríbete para seguir leyendo