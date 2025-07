El nuevo Córdoba CF se bautiza con un extraño triunfo veraniego ante el Tánger

La frescura en los primeros minutos, las arrancadas de Carracedo, el tempranero tanto de Jacobo, la buena dupla que formaron de inicio Álex Martín o Xavi Sintes -dos teóricos centrales del mismo perfil-, el juego entre líneas de Dalisson o las sensaciones antes y después del descanso, que fueron muy diferentes. También un segundo acto paupérrimo a muchos niveles. Todo ello fue parte del bautismo del nuevo Córdoba CF en su puesta de largo oficial en esta pretemporada. Y no, no fue una cita de bambalinas, más bien casi que oficiosa, pero sirvió para sacar un buen puñado de lecturas -que no conclusiones, aún bastante lejanas- y decir, ya rebasado el ecuador del mes de junio, que los de Iván Ania han echado a andar en todas las facetas. De primeras, casi que con el pie izquierdo. El rival de la ocasión fue impredecible, el Tánger, equipo de la máxima categoría marroquí que después de semanas de ejercitarse en las instalaciones de la RFEF de Las Rozas acabó en el Nuestra Señora de Luna de Pozoblanco (2-1) para medir fuerzas con los blanquiverdes. Y de saldo, un agónico triunfo que sabe extraño.

Y es que cuando la vuelta al tajo pasa de la teoría a la práctica, lo que importa son las sensaciones, tanto de los de dentro como los del área técnica. Quizá, puede que incluso tengan más peso la de los segundos. El caso es que el cuadro califal salió con un primer once repleto de lecturas. Sin anestesia, Iker Álvarez partió como titular, como primera pieza de una línea defensiva en la que Martín y Sintes ocuparon el eje, con Carlos Albarrán en el lateral derecho y Josema Ortiz, del filial, en el izquierdo. En mediocampo resaltó la ausencia de Álex Sala, pero por ahí aparecieron tres nombres propios: Isma Ruiz -que ni en precampaña se mueve del sitio-, Dalisson en labores de interior y Jacobo González, en el enganche.

Se permutaban en labores el hispano-brasileño y el madrileño ya desde inicio, dejando entrever que el clásico 4-2-3-1 que enamoró al cordobesismo en Primera Federación podría vivir un último baile, o el primero de mucho, de nuevo con este ejercicio 2025-2026 en LaLiga Hypermotion.

En el tridente los nombres sonaban, aunque dos eran nuevos: Sergi Guardiola y Adrián Fuentes, respectivamente. Por la izquierda partió el ex del Tarazona, mientras que el punta mallorquín no esperó para sumar su primera titularidad de nuevo con la blanquiverde. Christian Carracedo, otro que tampoco está acostumbrado a ceder su sitio -pero que tuvo que ser atendido por servicios médicos en el calentamiento-, partió en la derecha.

Mucho movimiento

Ya lo ha dicho Iván Ania en varias ocasiones: el dibujo dice poco, o casi nada, de lo que a veces pasa en el verde. Al asturiano le gusta tener una propuesta dinámica, voluble, maleable o que incluso pueda ser indescifrable. Ciertamente, alguna vez lo ha sido hasta para él… Para el Tánger, que venía más rodado, no fue menos en este primer partido de preparatoria. Desde el pitido ya se veían algunos mecanismos bajo ensayo. Más forzados, mejor pulidos… De todo. Pero el Córdoba CF llevaba la voz cantante. Cinco fichajes se vieron aparecer en esos compases para estrenarse con el equipo.

Uno de ellos prendió la mecha con el seis llegando al reloj. La recogió Dalisson por banda derecha tras una ruptura a la espalda, cruzada y de las que duelen, para ponerla a placer a la segunda línea y encontrar ahí a un Jacobo González que, por segundo año consecutivo, abrió la cuenta goleadora de los de blanquiverde en pretemporada.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran el gol de Jacobo en la primera mitad. / CCF

Con el atacante se abrió la veda y le siguió su capitán, Moutouali, que dejó al Tánger con diez tras ser expulsado sin aún haber alcanzado la media hora. Y la estampa fue anecdótica: desde el banquillo cordobés casi preferían que la cita siguiera pareja en términos numéricos. Pero si la puesta en escena había sido dominante, con uno más en pista todo terminó de inclinarse, lógicamente, o al menos en el juego… El Córdoba CF tampoco pisó el acelerador, eso sí, y el resultado no se movió hasta el descanso.

Cambio de sistema y bajón

Como suele ser habitual en preparatoria, Ania cambió el tablero con el arranque de la segunda mitad. De hecho, no repitió nadie sobre el campo: entraron Carlos Marín, Alcedo, Andrews, Kevin Medina, Fomeyem, Miguelón, Ntji, Mariano, Obolskii, Carlos Isaac y Theo Zidane. Y con esas permutas también mutó el sistema, pasando a una punta de lanza con dos referencias, como el atacante ruso y Mariano. Y del ex del Ibiza, ahora dueño del dorsal ‘9’, nació la primera ocasión de peligro, en un chut algo escorado que por poco acaba sorprendiendo a El Ouaad.

Por su parte, Medina había saltado activo por el costado izquierdo, a pie cambiado, mientras que Alcedo dejó un par de salidas de balón más que interesantes desde atrás. Entre variaciones y alegría llegó la hora de juego, aunque el preludio fue menudo… Empató Bahja -en una acción muy reclamada por los locales- para el Ittihad Riadi Tánger, tras una basculación que acabó con los marroquíes nivelando la partida con un disparo cruzado lejos del alcance de Marín. Si en los primeros 45 minutos no había ni alternancia de ocasiones, en los segundos la historia estaba siendo otra. Mucho del filial, un dibujo diferente al acostumbrado y un rival camaleónico, que con uno menos había empezado a dar guerra después del paso protocolario por vestuarios…

Las razones, o síntomas del bajón, los había para el que los buscase, pero la realidad asomaba de fondo: el Córdoba CF había puesto el piloto automático desde la expulsión blanquiazul del primer tiempo. Y el tramo final, al igual que buena parte del envite, fue como poco peculiar... Casi se inventa el 2-1 Theo Zidane, en una jugada personal que el galo definió por arriba. Tuvo que salvar Marín la remontada en una contra visitante. Sobre la bocina provocó y anotó Medina el gol del triunfo, mientras que el Tánger, que vio a Chentouf marcharse también expulsado, amagó con abandonar el partido como broche para un extraño estreno veraniego.

Carracedo conduce el esférico durante un lance del encuentro. / CCF

Ficha técnica 2 - Córdoba CF: Iker Álvarez, Álex Martín, Isma Ruiz, Jacobo González, Sergi Guardiola, Xavi Sintes, Adrián Fuentes, Dalisson, Carlos Albarrán, Christian Carracedo y Josema Ortiz. Entrenador: Iván Ania. También jugaron: Carlos Marín, Andrews, Kevin Medina, Fomeyem, Miguelón, Ntji, Mariano, Obolskii, Carlos Isaac, Alcedo y Theo Zidane. 1 - Ittihad Riadi Tánger: El Ouaad, Gadarine, El Wahabi, El Oudghiri, Laaz, Mrabeet, Namaa, Mouden, Moutouali, Bahja y Ghabra. Entrenador: Hilal Et-Tair. Goles: 1-0 (6’) Jacobo González; 1-1 (57‘) Bahja. 2-1 (85’) Kevin Medina (p). Árbitro: Enrique Pareja Nieto, del colegio linarense. Tarjetas: Ghabra (19’), Mrabeet (44’), Laaz (78’), Alcedo (79’). Expulsó a Moutouali (22’). Estadio: Nuestra Señora de Luna (Pozoblanco), con nutrida presencia blanquiverde.

