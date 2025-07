Iván Ania, tras la victoria ante el Tánger: "El partido solo nos sirvió desde el punto de vista físico"

Escasas conclusiones le tuvieron que quedar a Iván Ania tras el estreno de su Córdoba CF en esta pretemporada 2025-2026, en la que la primera cita del calendario de amistosos dio reflexionar sobre un par de cuestiones: hubo dos versiones del bloque, diametralmente opuestas, el rival no fue la mejor piedra de toque y la segunda mitad, a la fuerza, debe quedar en el olvido. Porque el descuido casi cuesta el susto en la puesta de largo ante el Tánger, al que solo un tanto de Kevin Medina pudo acabar tumbando (2-1)… «El partido se desvirtúa con la expulsión. Nos sirvieron esos 20 minutos, hasta que se quedaron con uno menos. A partir de ahí, el partido cambió. Estuvimos mejor once contra once, que contra diez. En la segunda parte consiguieron empatar, les concedimos demasiadas llegadas para tener uno menos. Con el penalti, nos podemos por delante y se quedan con otro jugador menos. Solo nos sirvió desde el punto de vista físico», afirmó el entrenador tras la peculiar cita en Pozoblanco.

Un arranque embarrado

El pulso comenzó con un ritmo extraño. Mucha intensidad, pero casi toda con el balón lejos del foco. El cuadro marroquí quiso endurecer el pleito y el ensayo duró lo que tardó Moutouali en ver la tarjeta roja directa, incluso antes del ecuador del primer acto. Antes ya había abierto la lata Jacobo, pero el resto del choque fue más anécdota que examen. Amonestaciones varias, otra expulsión, un conato de abandono rival a falta de poco más de siete minutos para el pitido final… De todo. «En esos 20 minutos de la primera parte se vieron cosas positivas, se vieron desmarques, asociaciones, situaciones de descender el delantero y poder encontrarlo con el portero... Cosas que estamos entrenando, pero todavía nos falta muchísimo», analizó.

«Iker viene de un estilo muy parecido, porque el Villarreal B es un equipo que siempre intenta jugar. Dalisson es un jugador que ahí, en la mediapunta o esa posición de interior alto, puede generar peligro, como así fue. Con una ruptura que consiguió dar el último pase para que finalizara Jacobo», apostilló, repasando también la actuación de dos de las piezas destacadas en el encuentro.

