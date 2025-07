Sergi Guardiola: “Yo creo que tenemos la afición y yo la misma ilusión”

El Córdoba CF inició en la mañana del jueves la ronda de presentaciones de los hasta once fichajes que tiene cerrados hasta el momento. Los primeros que comparecieron ante la prensa fueron los atacantes Sergi Guardiola y Dalisson, el primero llegado procedente del Rayo Vallecano y el segundo del Pontevedra.

Sergi Guardiola

El CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, dio las gracias a Guardiola por “tu determinación y el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros, ya que sabemos las muchísimas ofertas que tenías”.

También reconoció que “Sergi no es el tipo de jugador que estamos fichando en este club, porque es obvio que no tiene 25 años, pero desde la primera conversación nos transmitió, vimos que tenía la ilusión por venir a Córdoba de un chico de 23 años. Creo que tus valores y experiencia serán muy importantes también fuera del campo.

El director deportivo del club, Juanito, contó la anécdota de que cuando iban camino de Madrid para reunirse con él estuvieron encerrados doce horas en un tren porque les pilló el apagón masivo que hubo en España.

Monterrubio, Dalisson, Sergi Guardiola y Juanito, en las presentaciones llevadas a cabo en El Arcángel. / Víctor Castro

Con la ilusión de volver a "un sitio que considero mi casa"

Sergi Guardiola agradeció la oportunidad que se la ha brindado de “volver aquí a Córdoba, un sitio que considero mi casa. No he tenido ni una sola duda de volver. De hecho, ha sido todo bastante fácil, pues solo quería ser feliz. Quería volver aquí y disfrutar de este magnífico club, de esta magnífica ciudad. Tengo muchas ganas, mucha ilusión y estoy seguro de que va a salir muy bien.

Guardiola ya militó en el Córdoba CF en la temporada 17-18. Con respecto a entonces, ve ahora al club “mucho más profesionalizado, mucho más estable y la verdad es que eso se nota tanto por dentro como por fuera”.

El nuevo delantero blanquiverde ya ha palpado la ilusión que reina en el cordobesismo por su llegada al club. El jugador señala que “yo creo que tenemos ambos, la afición y yo, la misma ilusión. Al final fue un año muy bonito aquel. Estoy convencido de que también lo va a ser ahora. La palabra ilusión yo creo que es lo que ambos tenemos".

El valor de la experiencia

Guardiola ha ido evolucionando en su juego con los años. Con respecto al que llegó a Córdoba en 2017, apunta que ahora que “con los años vas cogiendo más experiencia, yo creo que eso es un punto que va a venir muy bien”.

Sobre el estilo de juego del Córdoba CF reconoce que “me encanta la filosofía del juego que tiene, esa presión arriba, ese juego ofensivo que le caracteriza”.

El punta llegado desde el Rayo Vallecano no quiere ponerse un objetivo de goles, ni cree que haya perdido en las últimas temporadas el olfato goleador porque “eso se tiene. Yo no creo que eso de un día para otro se te vaya o no lo tengas, yo creo que eso se tiene o no se tiene. Estoy muy tranquilo en ese aspecto, quiero disfrutar, quiero competir, que es lo que más me mueve”.

Dalisson, con la camiseta del Córdoba CF. / Víctor Castro

Dalisson

Al hablar sobre Dalisson, Monterrubio recalcó que “creo que Dalison es el perfil que podría definir exactamente esa ilusión de crecimiento que quiere el club. Viene de hacer una gran temporada con el Pontevedra, contra el Barça, en la Copa del Rey, contra equipos de Primera División. Nos encantó la ambición y la determinación que tuvo a la hora de ver claro que Córdoba era su sitio”.

Juanito apuntó que es un jugador que “puede jugar en ambos perfiles de la banda. Incluso le hemos visto jugar de falso nueve. Es un jugador con mucha proyección ofensiva, capacidad anotadora y que golpea bien con las piernas. Es un jugador que para nosotros, para nuestro estilo, nos viene bien para el sistema de 4-2-3-1. En esa posición también nos puede valer bien. Puede jugar incluso también como interior de un 4-3-3. Al final toda esa versatilidad de un jugador con tanta calidad nos hicieron decantarnos por su fichaje”.

Dalisson dejó claro que su fichaje se cerró rápido al señalar que “desde el primer momento que supe del interés del Córdoba fue todo muy fácil. Y se hizo todo prácticamente en unos pocos días”.

Un salto de dos categorías

El nuevo punta del Córdoba CF apuntó que por ahora se está adaptando al calor de la ciudad y que aunque la diferencia de nivel entre la Segunda Federación y el Córdoba CF es muy grande, “yo lo cojo como una opción para mí buena. En el sentido de que doy un salto de dos categorías, pese a lo cual me veo capacitado perfectamente para estar aquí”.

Dalisson, al hablar del esquema clásico de Ania de 4-2-3-1 y su sitio en ese sistema, dijo que es idéntico al del Pontevedra del que procede y que Ania lo está utilizando en los entrenamientos de “interior y media punta. Soy un jugador bastante versátil y me puedo adaptar a cualquiera de las posiciones de ataque”.

El nuevo jugador del Córdoba CF no quiere ponerse un objetivo de goles, pues prefiere centrarse en “ir cogiendo minutos en la categoría, en ir cogiendo el mismo ritmo de los compañeros de equipo que ya han jugado en esta categoría”.

El recuerdo de Charles

Dalisson no es el primer jugador de origen brasileño que viene al Córdoba CF procedente del Pontevedra, pues ya hubo un caso con Charles, un jugador que militó en el club blanquiverde con mucho éxito entre los años 2010 y 2012. El nuevo jugador cordobesista reconoció que conoce como fue la trayectoria de Dalisson en Córdoba e hizo votos porque “ojalá me pase lo mismo a mí. Ojalá pueda hacer algo bueno aquí”.

Dalisson llega al Córdoba CF sin apenas experiencia en Segunda, pues en el Valladolid no llegó a debutar y en el Racing debutó pero de una manera casi simbólica. Ahora en el Córdoba CF cree que la situación es “diferente, porque ya pertenezco a la primera plantilla y, como he dicho, vengo para intentar sumar minutos y adaptarme lo antes posible a la categoría”.