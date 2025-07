El Córdoba CF apurará en el mercado de fichajes hasta el último minuto

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, compareció ante los medios de comunicación aprovechando las presentaciones ante la prensa de los atacantes Guardiola y Dalisson.

Sobre si estarán pendientes del mercado hasta el último día, reconoció que “tenemos claro, aunque no lo hemos hablado, que el último día del mercado, a las doce de la noche, estaremos comiendo pizza aquí en el estadio. Eso lo tenemos clarísimo”.

Monterrubio dejó entrever que el club no tiene necesidad de vender por el límite salarial, pues con respecto al verano pasado lo tiene el club “un poquito mejor, o bastante mejor que el del año pasado, a estas alturas, que es de seis y pico. No digo el pico porque no recuerdo exactamente el pico, porque ahora no es determinante”.

Dani Requena y Alberto del Moral

Sobre la posible llegada al club de Dani Requena y Alberto del Moral, Monterrubio apuntó que “ya sabéis que no nos gusta hablar de jugadores que no están en este momento pero son dos nombres interesantes. Yo creo que el año pasado fuimos muy fuertes en el centro del campo y queremos seguir siendo muy fuertes en el centro del campo. Eso no quiere decir que a lo mejor en un momento dado alguien tenga que salir por la razón que sea, pero queremos protegernos suficientemente de todo el mundo”.

Sobre la posible salida del centrocampista Álex Sala u otros jugadores, apuntó que se priorizarán los intereses deportivos de club y no los económicos. Además apuntó que “hay muchos rumores sobre este jugador y sobre otros pero ofertas y conversaciones directas y concretas no”.

También dejó claro ante una posible salida que “no importa cuál sea la oferta económica, pues si no hay tiempo para buscar un sustituto no saldrá, salvo que se ejecute la cláusula que tenga”.

Antonio Fernández Monterrubio, a la derecha, junto a Sergi Guardiola. / Víctor Castro

Ramón Vila y Mariano Carmona

Sobre la salida de Ramón Vila cedido al Eldense y la posible también de Mariano, el CEO de la entidad resaltó que “el club tiene una estrategia y un modelo en cuanto a la política de fichajes y sí que es verdad que hay algún jugador que todavía no tiene garantizado su puesto en el primer equipo. Lo del overbooking es relativo muchas veces porque depende también mucho de lo que puedan demostrar algunos jugadores. En ese sentido, bueno, estamos tranquilos con respecto a la confección de la plantilla, quizás en medio campo es donde tenemos que hacer algún fichaje que otro más, pero prácticamente podríamos caminar a día de hoy con el equipo que tenemos”.

Además, también apuntó ante las posible salidas por cesiones que “no debe sorprender este tipo de movimientos, es decir, podemos fichar jugadores que pensamos que tienen un futuro y que pueden estar en el Córdoba, pero que a lo mejor necesitan los minutos que nosotros en este momento, por la situación del equipo, no le podemos dar. Iván Ania tiene toda la pretemporada para ver a estos chicos, si vemos que no van a tener minutos, lo mejor es que salgan, pero eso no quiere decir que salgan para no volver, salen para volver.”

El dirigente sevillano habló sobre la cantada salida de Jude Soonsup Bell, ya que no se ha presentado a la pretemporada con permiso del club. Monterrubió señaló que “estamos buscando un acuerdo satisfactorio para ambas partes”.

Una campaña de abonados preparada con ocho o nueve meses de antelación

Sobre la campaña de abonados, en la que prácticamente no ha habido colas, y las obras que se están realizando en el campo, el dirigente blanquiverde apuntó que lo ve como una gestión que va “dentro de lo normal, afortunadamente. Sé que no había mucha confianza en ese sentido, lo entiendo, pero al final la campaña on line ha funcionado perfectamente. Lógicamente hacemos más online que presencial, pero seguimos teniendo mucho presencial. Además hemos conseguido en esa presencial que no haya colas, porque las citas han funcionado bastante bien, aunque tenemos la queja, entre comillas, de que ha habido mucha anulación de citas, que no se ha presentado el abonado, que eso nos hubiese hecho ser ahí todavía más rápidos. Esta campaña se ha trabajado con ocho o nueve meses de anticipación, entonces lo normal es que cuando se hacen las cosas así salgan bien. Si lo tenemos que hacer en quince días, lo hacemos de otra”.

Sobre el estado del terreno de juego ante las obras acometidas, señaló que en el partido contra el Betis del día 25 “no estará todo perfectamente terminado, pero tendremos bastantes cosas. El césped estará bastante aceptable, parte de las luces led estarán, la iluminación no estará totalmente terminada, pero hemos modificado mucho los accesos que había el año pasado. Creo que hemos hecho un esfuerzo importante, muchas cosas que se ven, algunos que no se ven para el público, pero que son muy importantes”.

Otro tema sobre el que entró fue en el aumento del control de la alimentación de los futbolistas porque “pensamos que esto es importantísimo, entendemos que esto tiene incidencia en el resultado deportivo. La alimentación, tanto la nutrición, que ya la controlábamos, pero una cosa es que se controle de forma externa y otra es que se controle internamente. Como sabéis, el año pasado, todo el primer equipo desayunaba en el estadio, ahora se va a desayunar y se va a comer en el estadio y los jugadores se llevarán la cena a su casa”.