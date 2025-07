El Sporting, el primer rival del Córdoba CF, ha efectuado dos de los tres traspasos más caros del verano en la Liga

El mercado de la Liga Hypermotion se encuentra en plena efervescencia a estas alturas del verano. Los movimientos de jugadores no paran, con los clubes inmersos de lleno en reforzar sus plantillas de la próxima temporada. El Córdoba CF es precisamente el club más activo hasta el momento, pues acumula once fichajes: el portero (Iker Álvarez), cuatro defensas (Rubén Alves, Juan María Alcedo, Franck Fomeyem y Álex Martín) y seis jugadores de ataque (Sergi Guardiola, Dalisson, Adri Fuentes, Mariano Carmona, Diego Bri y Kevin Medina). El centro del campo es la única línea que hasta el momento no ha reforzado.

Varios clubes han pagado traspasos para firmar a los jugadores que querían incluir en sus plantillas. Entre ellos destacan el Sporting de Gijón, Almería, Castellón, Deportivo de La Coruña, Granada, Cádiz, Las Palmas, Albacete, Málaga y Burgos.

Los dos traspasos del Sporting

Dos de los tres traspasos más caros los ha pagado el Sporting con los fichajes del mediocentro ofensivo César Gilabert y del extremo izquierdo Jonathan Dubasin. Dos millones de euros le han tenido que pagar los asturianos al Toulouse por los derechos de Gilabert. En tres plazos pagará el Sporting los dos millones por este medio que ha firmado hasta el 2028. Gelabert ya jugó cedido con los asturianos en la pasada Liga. Ahora, sin embargo, ha pasado a formar parte plenamente de la histórica entidad con la que ya jugó en la liga 24-25. Gelabert es curiosamente hijo de Juanmi, aquel central que militó en el Córdoba CF en las temporadas 2003-04 y 2004-05.

Dubasin ha sido el otro traspaso destacado realizado por el Sporting. Con el extremo catalán Dubasin ha ocurrido lo mismo que con Gilabert. El catalán jugó en la pasada liga con el Sporting cedido por el Basilea pero ha sido ahora cuando los asturianos han adquirido sus derechos en propiedad. Por un montante de 1,5 millones de euros, a abonar en tres años, se ha cerrado la operación. Con el Oviedo esta temporada de nuevo en Primera, está claro que en El Molinón quieren luchar por el ascenso a toda costa para alcanzar a su eterno rival.

Chirino controla el balón ante el cordobesista Soonsup Bell. / A. J. GONZALEZ

Dos millones de euros por Chirino

También ha optado por los traspasos el Almería para subir el nivel de su plantilla. Dos millones de euros ha abonado al Castellón por los derechos del lateral neerlandés Daijiro Chirino. El zaguero de 23 años también puede jugar de central y es su polivalencia lo que ha convencido a los almerienses a pagar tanto dinero por él. Chirino ha dejado el Castellón con 79 partidos disputados en dos temporadas, o sea casi todos. Mientras, 600.000 euros le ha tenido que abonar al Real Zaragoza para incorporar al lateral derecho Marcos Luna. Por tanto, ha pagado 2.600.000 euros para potenciar su defensa.

Una parte del dinero recibido por Chirino se lo ha gastado el Castellón en incorporar al central italiano Brignani, un jugador que ha llegado a este club levantino procedente del Mantova. Un total de 1,10 millones de euros ha pagado al club italiano para traérselo a España.

Un millón por Luismi Cruz

El Deportivo se ha gastado un millón de euros en asegurarse los servicios del extremo derecho Luismi Cruz. El jugador gaditano ha firmado un contrato de cuatro temporadas. Sus números de 6 goles y 12 asistencias en 69 partidos en el Tenerife le han valido para convertirse en uno de los jugadores más cotizados de la liga.

Un total de 600.000 euros ha tenido que abonar el Granada al Betis por el traspaso del extremo senegalés Faye. Los nueve goles y cuatro asistencias que consiguió en la pasada campaña con el Betis B en la Primera Federación han sido los números que han convencido al conjunto nazarí para abonar un traspaso por sus servicios.

El Cádiz paga por dos jugadores

El Cádiz ya tiene en su plantilla en propiedad al serbio Bojan Kovacevic. Por este central le ha pagado 500.000 euros al Partizán de Belgrado. El defensa ya jugó en la campaña 24-25 con los gaditanos en calidad de cedido. Ahora ya es jugador cadista al 100%. Además, ha abonado 3.000 euros por el mediocentro David García.

Las Palmas ha tenido que desembolsar 500.000 euros para traerse a Cedeño, un centrocampista panameño que en la Liga 24-25 defendió los colores del Tarazona de la Primera Federación.

Por último, el Albacete ha abonado 400.000 euros al Villarreal por el extremo Víctor Valverde. Se da la circunstancia de que este jugador llegó al club castellonense el pasado mes de enero procedente del Atlético Sanluqueño por un montante de 100.000 euros. Seis meses más tarde lo ha traspasado al Albacete por cuatro veces más, quedándose además con el 40% de sus derechos ante una posible venta futura.